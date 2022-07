Habla hijo de balsera cubana que murió desangrada: “Siento tanto dolor y tanta rabia”

Ernesto Olazábal Gamboa, hijo de Madely Gamboa Ríos, la cubana que murió desangrada tras sufrir un accidente en la embarcación en que intentaba llegar a Florida, dijo sentir mucho dolor y mucha rabia por lo sucedido, aunque asegura que no puede culpar a nadie porque fue decisión de ella irse.

“Siento tanto dolor y tanta rabia a la misma vez, pero desgraciadamente no puedo culpar a nadie porque fue decisión de ella. Yo no quise que ella fuera ahí”, dijo en declaraciones a Mario Vallejo para Noticias 23 (Univision).

“Yo también hace un mes estuve ahí en esa travesía. Me viraron del frente de los Cayos. Estaba a unos cinco kilómetros”, añadió.

“Se lo dije mil millones de veces que no se montara ahí, que si alguna vez yo iba a intentarlo otra vez yo me la llevaba conmigo, pero ella insistió porque se iba con sus hermanos y me dijo que sus hermanos la iban a cuidar”, agregó Ernesto.

“Lo era todo para mí para mi hermana para mi hijo, mi sobrina, siempre estaba pendiente de nosotros. Ella quiso dar este pasado adelante por nosotros. Por sus hijos, por sus nietos. Por una mejor vida”, dijo el joven en otras declaraciones, en ese caso a Mario J. Pentón (America Tevé).

Madely Gamboa Ríos, quien este jueves 30 de junio hubiera cumplido 55 años, sufrió una fatal herida en una pierna con la propela de una embarcación en la que viajaban más de un veinte de personas. La cubana fue identificada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Monroe.

De la veintena de personas que formaban parte del grupo de balseros que viajaban junto a Madely, solo dos lograron quedarse en los Estados Unidos porque fueron trasladados a tierra por deshidratación. Los demás ya fueron repatriados a la isla.

Yanisbel Álvarez, sobrina de Madely, dijo que la única que resultó herida fue ella, que estaba sentada cerca de la propela.

“Ella venía a Estados Unidos en busca de libertad principalmente, para una mujer vida. Para poderle dar a sus hijos un futuro mejor. Ya que las carencias en Cuba son brutales, como todos sabemos. Ella nunca había hecho esto”, dijo Yanisbel Álvarez en declaraciones a America Tevé, en la que dejó un mensaje para los cubanos que estén pensando lanzarse al mar.

“Que lo piensen. Yo sé que la situación en Cuba es bien difícil. Cuando yo estaba en Cuba incluso lo intenté dos veces porque es desesperante. Estando en Cuba uno no piensa en el peligro que esto puede ocasionar. Solo quieres llegar, llegar y llegar. Pero en este proceso hay muchas personas desaparecidas en el mar”, dijo la joven.

“Se ha tragado muchas personas. Y gracias a Dios nosotros pudimos saber de nuestro familiar, pero hay muchos que no”, concluyó.

El Movimiento Democracia, presidido por el exiliado cubano Ramón Saúl Sánchez, ha concretado tres peticiones a la administración estadounidense.

La primera es que la guardia costera mejoren agilice el sistema para informar a los familiares en EE.UU. cuando tienen ellos a alguien a bordo de las escampavías. El proceso en estos momentos demora tanto que en ocasiones los familiares se enteran de la suerte corrida por sus allegados solo cuando ya han sido repatriados a Cuba.

La segunda petición es el establecimiento de un protocolo para identificar los cadáveres a través del ADN de familiares en Cuba a través de la Embajada de Estados Unidos en La Habana.

La tercera y última cuestión es que los restos mortales de balseros cubanos fallecidos puedan ser repatriados en las mismas embarcaciones en que son retornados a la isla los migrantes ilegales interceptados.

En lo que va de año fiscal más de 3 mil cubanos han sido interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos. La mayoría han sido devueltos a Cuba.