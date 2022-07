Compañía aérea Off We Go reinicia vuelos a Villa Clara

Avión de la aerolínea canadiense Off We Go

La compañía aérea Off We Go, de origen canadiense, reinició este viernes los vuelos entre varias ciudades de ese país y el Aeropuerto Internacional “Abel Santamaría” de Villa Clara, tras más de un año de ausencia.

“Con el arribo de una aeronave Boeing 737-800 de la aerolínea canadiense Off We Go del turoperador Hola Suns/Caribe Sol al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara, se retoman las operaciones comerciales de esta compañía luego de más de un año de impás”, anunció la emisora local CMHW en su página de Facebook.

Facebook/ CMHW

De acuerdo con la publicación, cerca de 158 pasajeros llegaron a bordo del avión canadiense procedentes de Montreal para dirigirse a varias instalaciones hoteleras del destino de playa Cayo Santa María, en el municipio Caibarién. El post incluyó varias fotos de la llegada del avión al aeropuerto villaclareño.

Facebook/ CMHW

En las próximas horas también arribará una segunda aeronave desde la ciudad de Toronto, con lo que se completarán los dos viajes semanales que ofrece Off We Go. “Estos vuelos contribuirán a reafirmar a Canadá como el principal mercado emisor de turistas a Villa Clara”, agregó el medio oficialista.

Facebook/ CMHW

El jueves último esta aerolínea canadiense inició sus operaciones en el Aeropuerto Internacional “Frank País” de Holguín. Hasta esa provincia también llegarán dos vuelos semanales, controlados por las agencias Hola Sun y Caribe Sol de Havanatur, especializadas en la promoción de viajes desde Canadá hacia Cuba.

Elizabeth García Oro, directora de la Sucursal Havanatur T&T Oriente Norte, dijo al periódico local Ahora que, con el inicio de estos próximos vuelos a varios aeropuertos cubanos, se espera aumentar el flujo de viajeros desde el país norteamericano, importante emisor de turistas a la isla.

OWG es una subsidiaria de la aerolínea Nolinor Aviation, con sede en Quebec, que trabaja con una flota de tres Boeing 737-400 adquiridos a principios de 2020. Su presentación oficial tuvo lugar el 7 de julio de ese año, cuando anunció que su primer destino sería Cuba, según explicó el sitio Cubasí.

Los turoperadores canadienses Hola Sun/Caribe Sol reiniciaron sus operaciones hacia Cuba en agosto de 2021, probablemente el peor momento de la crisis que ocasionó en la isla la pandemia de COVID-19.

En esa oportunidad la información del turoperador canadiense precisó que la alianza con OWG permitirá a Hola Sun Holidays y su empresa hermana Caribe Sol en Quebec “ofrecer vuelos directos a Cuba a bordo de modernos Boeing 737-400, con excelentes horarios de salida”.

El jueves último un avión de esta compañía, que viajaba con destino a Cuba, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Jacksonville, Florida. Afortunadamente en el incidente, ocasionado por un incendio en sus bodegas de carga, no se reportaron heridos o víctimas fatales.

Nolinor Aviation informó en su cuenta de Twitter que “tras una indicación de un problema técnico, la aeronave se desvía a JAX”. “El avión se encuentra actualmente en tierra, en la puerta. Se enviarán aviones de reemplazo para recoger pasajeros esta noche”, agregó el mensaje de la aerolínea canadiense.