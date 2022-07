Aerolínea canadiense Off We Go inicia vuelos a Varadero

Aerolínea canadiense Off We Go llega a Varadero Foto © ACN

La aerolínea canadiense Off We Go (OWG) inició sus vuelos al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez de Varadero, con un viaje inicial de 167 pasajeros provenientes de Toronto.

De acuerdo con un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN), la empresa aérea propone a sus clientes dos arribos semanales al polo turístico, ambos los sábados. Uno saldrá desde Montreal y el otro desde la capital del estado de Ontario.

Marleny Moleón Fernández, directora de Havanatur Varadero, dijo al medio de comunicación estatal que esa empresa será la encargada de recibir a los pasajeros, quienes contratarán sus vuelos y estancias en Cuba con los turoperadores Hola Sun Holidays y Caribe Sol.

Juan Carlos Soto García, supervisor de estas agencias de viaje afirmó que el futuro de esta conexión entre la isla y las dos ciudades canadienses dependerá de la demanda, aunque espera que esta aumente en la etapa invernal, una vez que los clientes ganen confianza y pierdan el miedo a la pandemia de COVID-19.

Soto García apuntó que OWG cuenta con aeronaves para viajar al país caribeño los siete días de la semana, pues es intención de Hola Sun Holidays y Caribe Sol afianzarse como el principal intermediario entre los polos turísticos cubanos y la nación norteamericana.

Twitter/ACN

Para eso esperan retomar vuelos a todos los aeropuertos internacionales de la isla, intención que lograron materializar antes de que irrumpiera en el mundo la crisis sanitaria. “Ahora volamos a cuatro aeródromos de la mayor de Las Antillas, los de Holguín, Santa Clara, Cayo Coco y Varadero, pero comercializamos alrededor de 10 destinos turísticos más allá de los territorios donde se localizan los aeropuertos”, aclaró Soto García.

Twitter/ ACN

Tras la pausa obligatoria que impuso el coronavirus en el turismo internacional Off We Go, aerolínea creada en 2020, retomó sus viajes a Cuba. El 30 de junio último llegó la primera aeronave al aeropuerto internacional Frank País, de Holguín.

La frecuencia de llegada de los Boeing 737-400 con que cuenta esta empresa canadiense, a la provincia del oriente cubano será de dos veces a la semana, siempre con pasajeros provenientes de Toronto y Montreal.

ACN

Estos viajes también están controlados por Hola Sun Holidays y Caribe Sol, en alianza con Havanatur. Elizabeth García Oro, directora de la Sucursal Havanatur T&T Oriente Norte, dijo al periódico holguinero Ahora que, con el inicio de estos arribos se espera aumentar el flujo de viajeros desde el país norteamericano, importante emisor de turistas a la isla.

El viernes último OWG reinició sus conexiones con el Aeropuerto Internacional “Abel Santamaría” de Villa Clara, tras más de un año de ausencia. “Con el arribo de una aeronave Boeing 737-800 de la aerolínea canadiense Off We Go del turoperador Hola Suns/Caribe Sol al Aeropuerto Internacional Abel Santamaría de Santa Clara, se retoman las operaciones comerciales de esta compañía luego de más de un año de impás”, anunció en ese momento la emisora local CMHW.

OWG es una subsidiaria de la aerolínea Nolinor Aviation, con sede en Quebec, que trabaja con una flota de tres Boeing 737-400 adquiridos a principios de 2020. Su presentación oficial tuvo lugar el 7 de julio de ese año, cuando anunció que su primer destino sería Cuba.

El jueves último un avión de esta compañía, que viajaba con destino a Cuba, se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Jacksonville, Florida. Afortunadamente en el incidente, ocasionado por un incendio en sus bodegas de carga, no se reportaron heridos o víctimas fatales.