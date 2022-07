Músicos piden a la Aduana de Cuba que permita llevar instrumentos en la cabina del avión

Varios músicos cubanos están pidiendo a la Aduana de Cuba que les permita llevar sus instrumentos en el avión como equipaje de mano cuando vuelan desde la Isla.

La artista Dallana Fages, que forma parte de la Compañía Lizt Alfonso, alertó a sus colegas de una ley de la Aduana cubana que no permite a los pasajeros llevar junto a ellos instrumentos musicales como los bajos o guitarras eléctricas, chelos o trombones.

Según relató en su muro de Facebook, ella lleva más de 13 años volando con su bajo en la cabina, pero esta semana no se lo permitieron.

Foto: Captura de Facebook / Dallana Fages

"Luego de conversar y discutir con ellos dijeron que no y me mandaron el bajo por abajo, con un cartel de 'frágil', pero, ¿resultado? Miren mi bajo cómo llegó a Alemania. Por favor, busquen un estuche rígido si van a viajar", denunció, junto a una foto del instrumento partido en dos.

Arturo Cruz, tresero y productor musical, se hizo eco de la denuncia de su colega y exigió a la Aduana que asumiera los gastos del bajo destruido.

"Ahora resulta que se les ocurre a ustedes prohibir algo que es permisible por las aerolíneas", criticó.

Cruz demandó al organismo estatal cubano que permita a los pasajeros llevar sus instrumentos en la cabina del avión, siempre que puedan ir en los compartimentos de equipaje o delante del asiento, ya que ninguna aerolínea internacional lo prohíbe.

"Nosotros, los músicos cubanos (...) solicitamos que se retire la orden que se ha puesto en vigor en los últimos meses, de mandar los instrumentos musicales por la barriga del avión como equipaje", escribió en su Facebook.

Foto: Captura de Facebook / Arturo Cruz

"Primero comenzaron diciendo que los instrumentos eran objetos contundentes, y que un agente aduanal debería llevarlo hasta la puerta del avión, como protección (no sé de qué). Ahora nos quieren prohibir llevar los instrumentos con nosotros. Y mi pregunta es la siguiente: ¿Cuántos instrumentos deben romperse por la toma arbitraria de decisiones, sin motivo ni razón de ser?", inquirió.

Cruz acusó al órgano de crear conflictos para los músicos cubanos, a quienes les cuesta el doble de sacrificio mantener, arreglar y comprar los instrumentos, porque en el país no hay.

"Por favor, no juguemos más a poner medidas que no encajan en ningún molde ni pueden se explicadas lógicamente. ¿Quién pagará por este error? ¿Quién se responsabiliza por los instrumentos rotos?", preguntó.

"Ya bastante con que vivimos recondenados en un país con bloqueo externo, interno, lateral, horizontal y vertical, además lleno de escasez, tanto monetaria como alimenticia, como mental, porque ¡NUESTRO PROBLEMA ES MENTAL! No necesitamos que se inventen más leyes absurdas que no cumplen ningún objetivo social ni ayudan al funcionamiento práctico de nuestras vidas", afirmó.

Aunque Dallana Fages consiguió luego otro bajo, según mostró en otro post, precisó que demandará a la aerolínea española Iberia por los daños en el instrumento.

Otros músicos mostraron su solidaridad y relataron haber sufrido experiencias similares.

"Aduana de Cuba, para que les llegue a esos sinvergüenzas que jamás se hacen responsables de nada, en todos los lugares del mundo los músicos viajan con sus instrumentos porque incluso los estuches rígidos no son del todo fiables, pero desde Cuba no, desde Cuba todo tiene que ser un problema. A ver si me explican qué ley es esa", dijo Rafael Aquino, de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba.

"Nosotros fuimos a Colombia y nos pasó lo mismo, tuvimos (que pagar) 70 dólares por cada instrumento. Somos cuatro metales: un trombón dos trompetas y un saxo, y lo más lindo es que te exigen pagarlo en tarjeta de MLC. Menos mal que a los instrumentos no les pasó nada, pero de toda una vida hemos llevado el instrumento por arriba y nunca ha pasado nada. No sé quién puso esa ley de mierda", cuestionó Luis Ernesto Gonzales, de la Orquesta de Issac Delgado.

"Yo me fajo cada vez que salgo con Havana de Primera (la solución que dan es que alguien de la aerolínea vaya a la estera a buscarlo jaja… Pues siempre espero). Es algo de locos, como tantas cosas que pasan en Cuba, creo que debemos hacer algo por todos los músicos de Cuba, porque es en el único lugar de este planeta que pasa y créanme que ni ellos mismos entienden esa ley, porque eso debe de tener alguna remuneración. Porque es culpa de ellos, no de la aerolínea", subrayó Yoandy Argudin, trombonista.

"Ya lo comenté en un reunión que se hizo en el CNMC con la funcionaria del sindicato del Ministerio de Cultura, que ellos tenían que dialogar con Aduana de la República para resolver el problema. Cualquier instrumento que se rompa o dañe por mala manipulación cuesta muchísimo al músico, así que espero puedan interceder por nosotros", recalcó el músico Javier Zalba.