Ministerio de Comunicaciones cita a familiares de Andy García tras decomiso de sus teléfonos

El ministerio de las Comunicaciones de Cuba citó a Roxana García Lorenzo y Jonatan López Alonso, hermana y cuñado del preso político Andy García Lorenzo, para tratar el asunto del reciente decomiso de sus teléfonos móviles.

“En el día de ayer nos fue entregada esta citación por parte del Ministerio de Comunicaciones. Debemos presentarnos el viernes, según ellos nos conviene asistir. Otra maniobra para mantenernos entretenidos, ocupados y para hacernos perder el tiempo”, informó este miércoles Roxana en sus redes sociales.

Captura de pantalla Facebook / Roxana García Lorenzo

A finales de junio las autoridades cubanas decomisaron por segunda vez los móviles a los familiares de García Lorenzo y les impusieron multas de 3,000 CUP por violar el Decreto Ley 370, luego de la detención de Jonatan López Alonso y su padre, Pedro López.

“Sabemos perfectamente que no nos devolverán los teléfonos, y para escuchar más amenazas sobre que nos van a quitar los contratos con ETECSA, para eso no tenemos tiempo. Veremos qué tan importante es esta mierda de citación sin un cuño ni nada”, dijo Roxana pidiendo la liberación de su hermano Andy y que la Seguridad del Estado deje en paz a su familia.

El pasado martes 28 de junio, Jonatan López fue arrestado cuando salía de su casa para su trabajo, según denunció Roxana en una transmisión en directo que hizo desde las afueras de la sede de la unidad de investigaciones criminales de Villa Clara, adonde se desplazó con su suegro y otros familiares y allegados para exigir la liberación de su pareja.

"Se encuentra dentro del cuarto de interrogatorios de la Seguridad del Estado, no sabemos para qué tema, no sabemos nada. Jonatan es inocente y no tiene por qué estar aquí", indicó Roxana.

Horas después, la joven denunció que su suegro también estaba detenido en la estación policial. López acudió a interesarse por la situación de su hijo y anunció que no se marcharía hasta que Jonatan fuera puesto en libertad. Tanto él como su hijo fueron retenidos por la policía y les iniciaron un proceso por los presuntos delitos de "desobediencia" e "instigación a delinquir".

“Por medio de la presente se le cita para el día viernes 8 de julio a las 09.00 horas en la Oficina Territorial de Control de VC, cita en Carretera Central Banda Esperanza Km, 298 No 584 e/ Carretera Planta Mecánica y Arroyo Carrascal, con motivo de dar respuesta de la decisión tomada respecto al medio retenido por esta entidad”, reza el texto de la citación cursada a los familiares de Andy.

Citaciones. Facebook / Roxana García Lorenzo

Este martes, Jonatan López y Roxana García Lorenzo aseguraron que no se callarán ante las intimidaciones de la Seguridad del Estado, por exigir la libertad de quienes permanecen tras las rejas después del 11J.

"Queremos denunciar este circo. No nos vamos a callar. Nos van a tener que meter allá dentro (en la cárcel)", dijo López a través de un video que publicó en vivo a través de Facebook, y en el que afirmaron que continuarán ayudando a los familiares de los presos políticos del 11J a través de la iniciativa solidaria "Ayuda a los valientes del 11J".

La directa fue realizada luego de que Jonatan y su padre fueran a declarar ante la policía, tras la cual las autoridades les negaron una copia de su declaración. También les resultó llamativo que la abogada que contrataron estuvo una media hora encerrada en la oficina con los oficiales que se encargaron de tomar nota del proceso.

"Con esto no queremos decir, o no lo sabemos, que la abogada esté trabajando para ellos, pero sí estamos bastante seguros de que la están presionando muchísimo, ella está hasta nerviosa", aseguró López.

La pareja negó cualquier tipo de acusación que la Seguridad del Estado y sus oficiales puedan elaborar en su contra; y se describieron como buenas personas, trabajadores honrados y sin cuentas pendientes con la ley.

"No tienen nada que decir. Está todo fabricado y por eso es que a ustedes les cae tan mal nuestra familia porque no tienen nada por dónde cogernos", subrayaron.