Española Ana Hurtado intenta impedir a escritor cubano filmar manifestación de apoyo al régimen en Barcelona

La española Ana Hurtado intentó impedir sin éxito este lunes que el escritor cubano Arsenio Rodríguez Quintana filmara una manifestación de apoyo al régimen en Barcelona.

En un video difundido en Facebook por este escritor cubano residente en esa ciudad española, se puede ver cómo la conocida defensora de la dictadura cubana se abalanza sobre Rodríguez Quintana, mientras este filma la manifestación de algunos simpatizantes del régimen en un espacio público de la Ciudad Condal.

Facebook / Arsenio Rodríguez Quintana

Al percatarse de que el escritor no forma parte del grupo de simpatizantes del régimen de La Habana, Hurtado, en tono prepotente, le espeta a Quintana, al tiempo que le manotea: “Mira, tú no tienes que estar aquí, tú no tienes que estar aquí ¡Policía!

Acto seguido, la agente de propaganda del gobierno cubano sale a buscar a unos Mossos d’Esquadra, la policía autonómica de esa ciudad, que custodian el lugar, para pedirles que expulsen al escritor cubano.

Según parece apreciarse en el video, los policías no entienden bien el reclamo de Hurtado e intentan explicarle que se trata de un espacio y una manifestación públicas, y el escritor, que en ningún momento trató de provocar a los elementos pro-régimen, tiene todo su derecho a permanecer ahí y filmar.

“Los pagados por el consulado cubano liderados por Ana Hurtado mira el vídeo… Ana intenta sacarme pues me descubrió infiltrado grabando su asco de defensa a la dictadura sin cubanos solo con catalanes”, explicó el incidente Rodríguez Quintana, en el texto que acompaña a su post.

“El policía no le hace ni caso, le amargue la tarde … del 11 de Julio 2022. Su música es del adorador de Castro y quien lo llora HABANA DE PRIMERA….”, agrega.

En la víspera del 11 de julio, Arsenio Rodríguez Quintana dejó testimonio audiovisual de una manifestación en una plaza de Barcelona, en la que sí eran cubanos quienes pedían libertad para los presos políticos y el fin de la dictadura.

Nacida en 1986 en Andalucía, Ana Hurtado se presenta como antifascista y activista comunicacional en sus redes sociales, y dedica esos espacios virtuales a defender al régimen comunista de La Habana, así como a atacar a opositores y activistas de derechos humanos.

La española se dio a conocer a mediados de marzo luego de asistir como invitada a una Mesa Redonda en la que llamó “delincuentes” a los cubanos que en España se manifiestan contra el gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Desde entonces Hurtado no ha escatimado en ofensas públicas hacia cualquier persona que se manifieste contraria al Gobierno cubano. Hace unas semanas, calificó al cantante Pablo Milanés de “gusano y ruin”.

Por su postura extremista y su capacidad para ofender a quienes no tienen su misma ideología, en los últimos meses Hurtado se ha ganado el rechazo de los cubanos que no comulgan con el régimen de La Habana.

A inicios de julio, Hurtado fue abordada por un español en un supermercado de la cadena Lidl, en Barcelona, que le echó en cara defender a los “asesinos de Cuba” y la emplazó irse a vivir a la isla, ya que se vanagloria de ser comunista.

“Que venga la policía que este hombre me ha escupido y me ha pegado”, se quejó Hurtado en un video difundido en redes sociales en los que llegó a amenazar al presunto agresor con impedirle su entrada en Cuba, comentario que revela su poder entre la cúpula del régimen.

“Yo te he escupido, no te he pegado. Te he empujado”, admitió el español en medio de gritos enfurecidos de “gusano, gusano, gusano” de Ana Hurtado y el intento de mediación del guardia de seguridad del supermercado.

Luego del incidente, el gobernante Miguel Díaz-Canel manifestó su apoyo a Ana Hurtado, quien afirmó haber sufrido una agresión física.

“Esta agresión es vil y cobarde, es inadmisible. Nuestra denuncia y condena. Ana Hurtado estamos contigo. Amamos el amor, odiamos al odio”, escribió Díaz-Canel en Twitter, haciéndose eco de un mensaje previo de solidaridad con la defensora del régimen escrito por el exespía Gerardo Hernández Nordelo.

Para la periodista de CiberCuba Annarella Grimal este apoyo de Díaz-Canel revela una vez más la doble moral del régimen de La Habana, quien no atribuye la misma importancia a las víctimas cubanas de violencia de género.

“A Miguel Díaz-Canel y a Gerardo Hernández les causa horror que un español haya escupido y empujado a una española mientras hacía sus compras en España, pero pasan por alto la mutilación de la madre granmense Yusleidy Aguilera Fernández”, explica Grimal, haciendo alusión al feminicidio de una joven madre cubana que trascendía ese mismo día.