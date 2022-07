Solidaridad con Ana Hurtado y silencio para las víctimas de violencia de género en Cuba

Violencia de género (imagen de referencia) Foto © Pixabay

El primero de julio, el mandatario Miguel Díaz-Canel y el Coordinador Nacional de los CDR, Gerardo Hernández, expresaron públicamente su apoyo a Ana Hurtado, una española residente en España, por una agresión que sufrió en su país. Ese mismo día, trascendía el feminicidio de la joven madre cubana Arletty Reyes, en Holguín, pero su familia no recibió la misma solidaridad de los funcionarios.

La española -una periodista que por su afiliación comunista ha visitado Cuba y se ha reunido con ambos dirigentes cubanos y otras figuras clave de la fauna totalitaria en el país- sufrió un ataque por parte de un paisano suyo en un supermercado el pasado día 25 de junio en Barcelona.

“Yo te he escupido, no te he pegado. Te he empujado”, admitió el español en medio de gritos de “¡gusano, gusano, gusano!” de Ana Hurtado.

Por esas coincidencias desafortunadas de la vida, el mismo día 25, pero al otro lado del Atlántico, Arletty Reyes era violentamente asesinada camino a la universidad, en un barrio empobrecido del municipio holguinero Urbano Noris.

En lo que va de año, 18 mujeres han muerto en Cuba como resultado de la violencia de género, de la que también fue víctima el bebé de una de ellas -lo que se conoce como feminicidio vicario. Y ni Díaz-Canel ni Gerardo han dicho una palabra. Para ellos, que tan fervientemente condenan la agresión a una española en su país, las víctimas cubanas de violencia de género no existen.

A Díaz-Canel y a Gerardo les causa horror que un español haya escupido y empujado a una española mientras hacía sus compras en Barcelona, pero pasan por alto la mutilación de la madre granmense Yusleidy Aguilera Fernández. La joven de 21 años, que ha dejado dos pequeños huérfanos, "fue apuñalada enormemente. Le cortaron los dos senos”, denunció la Red Femenina de Cuba.

Este horrendo feminicidio sucedió el 15 de mayo, en la barriada rural Vuelta del Caño, municipio de Manzanillo. Ese mismo día, el presidente designado de Cuba rendía pleitesías a la nobleza árabe en Twitter:

El mandatario cubano, siempre presto a dar el pésame cuando fallece un general, un alto funcionario del partido o una personalidad de la ciencia y de la cultura afín al régimen, jamás ha ofrecido condolencias por una sola de las víctimas de la violencia machista en Cuba.

¿Cómo es posible que un funcionario de Cuba se sensibilice con los familiares de las víctimas de un tiroteo en Texas, Estados Unidos, y no sea capaz de hacer lo mismo con los padres e hijos de las 18 mujeres cubanas muertas este año por violencia de género?

Mientras Díaz-Canel mira a las alturas, Gerardo se mofa de quienes han debido recurrir a las redes sociales para denunciar la violencia que sufren a diario, en un país donde la propia Federación de Mujeres Cubanas organiza actos de repudio contra las mujeres y la policía anda más ocupada en criminalizar el disenso que en atrapar a un asesino. En especial, se burla de las madres cubanas como Amelia Calzadilla, a las que ya resulta insoportable la superviviencia en la isla.

Gerardo habla de embarazos no deseados en el "norte revuelto y brutal", pero no se pronuncia por los niños y madres fallecidos o que llevan décadas sufriendo a consecuencia de la violencia obstétrica en Cuba.

Gerardo, el máximo responsable de la tranquilidad ciudadana en los barrios de Cuba, parece más preocupado por el derecho de las ciudadanas estadounidenses a abortar que por el derecho de las cubanas a vivir y a ser tratadas con dignidad y respeto.

Estas son las prioridades del presidente designado de Cuba y del encargado a nivel nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, la red de vigilancia comunitaria en el país.

En espacio de solo cinco días, se sucedieron cinco feminicidios en tres provincias del país y en poco más de una semana se han denunciado varios casos de féminas desaparecidas. Solo del 22 al 27 de junio, seis hijos quedaron huérfanos, tres de ellos menores de edad, y varias familias perdieron a un ser querido como resultado de la violencia contra la mujer en Cuba.

Igualmente, se recibieron dos reportes de mujeres desaparecidas, aún sin confirmar. “Estamos investigando otro reporte en Santa Clara (de mayo) y otro en el barrio de Jesús María (en junio), en Centro Habana, para los que pedimos la colaboración ciudadana”, anunciaba la plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba el 28 de junio. En estos momentos, las activistas cubanas verifican dos reportes de feminicidios.

Junio fue un mes fatal para las mujeres en Cuba, pero las autoridades cubanas no se dan por enteradas, no se conduelen, no producen cifras oficiales, no publican avisos en la prensa estatal para ayudar a localizar a las que están desaparecidas o a los asesinos que permanecen impunes. Cuántas familias más deben lamentar la pérdida de una madre, una hija, una sobrina, una tía o una amiga de la infancia para que el Estado cubano reconozca que este tipo de violencia es una bola de nieve que ya se fue de control.

“¡Esto que sucede es alarmante y más en un escenario de crisis económica y política!”, alertaron activistas por los derechos de la mujer.

Para los dueños de Cuba la solidaridad y la empatía son herramientas políticas que se aplican de forma selectiva.

La española Ana Hurtado puede tramitar la denuncia en su país, donde será recibida sin que medie discriminación de ninguna índole. Sin embargo, la activista cubana Yeilis Torres no pudo hacer lo mismo. La policía no aceptó su denuncia cuando fue agredida por el represor disfrazado de presentador de TV, Humberto López.

Más aun, como resultado de la agresión, Yeilis fue enviada a prisión y Humberto recibió dos premios de instituciones estatales para lavar su imagen, uno de ellos en reconocimiento a su “dignidad”.

Pero Yeilis no ha sido la única. Similar negativa reciben a diario mujeres víctimas de la violencia de género en Cuba. La policía no les cree cuando acusan a sus parejas de maltrato o cuando dicen que han sido amenazadas por un ex. Luego, cuando suceden las tragedias, el propio sistema encubre la incompetencia de las fuerzas del orden y no pasa nada. Y qué decir de la violencia perpetrada por el MININT contra las activistas, las presas del 11J y el pueblo cubano en general.

Y sí, la violencia contra la mujer es condenable en todas partes, pero no en todas partes altos funcionarios del gobierno se pronuncian a favor de extranjeras mientras callan cuando de ciudadanas de su país se trata.

No existe prueba más poderosa de la incapacidad para dirigir y de la poca voluntad de los funcionarios cubanos para resolver los problemas que aquejan a la gente. Mientras tanto, la lista de feminicidios y de agresiones contra la mujer cubana sigue creciendo.

Feminicidios en los primeros seis meses de 2022

Junio

19. Arletty Reyes Batista, de 24 años, fue encontrada sin vida el 27 de junio en el barrio La Cuchilla, ubicado en las afueras del poblado de San Germán, municipio Urbano Noris, Holguín, tras haber sido reportada como desaparecida dos días antes. De acuerdo con la plataforma Alas Tensas, fue asesinada el 25 de junio.

18. Tania González, asesinada en la noche del 27 de junio, a manos de su pareja y frente a su hija y nietos, en su hogar en el Diezmero, San Miguel del Padrón, La Habana.

17. Daniela Hernández Terrero, feminicidio ocurrido el 25 de junio a manos de su expareja y padre de sus dos hijos. Los hechos sucedieron en Centro Habana, La Habana. Luego del terrible crimen, el agresor se suicidó.

16. Yudith Guardado, otra madre cubana de 51 años, fue ultimada por su marido y padre de sus dos hijos el 23 de junio en el poblado de Coliseo, en Matanzas.

15. Patricia Williams, de 30 años, asesinada por su pareja el 22 de junio en La Habana.

14. Claudia Montes Muñoz, 22 años, madre de una niña y residente en el municipio Martí, en la provincia de Matanzas, desaparecida el sábado 11 de junio. El cuerpo de la joven cubana, desaparecida en el poblado de Martí, fue encontrado sin vida el 25 de junio, según confirmó su familia.

Mayo

13. Yusleidy Aguilera Fernández, de 21 años, residía en el poblado rural Vuelta del Caño, municipio Manzanillo, Granma. Ultimada el 15 de mayo. "Fue apuñalada enormemente. Le cortaron los dos senos. El victimario es de La Habana y fue detenido en Manzanillo", denunció la Red Femenina de Cuba.

12. Sin nombre. Fecha sin determinar. Un hombre mata a su expareja mientras ella trabajaba en Palma Soriano. Santiago de Cuba. La muchacha era maestra de primaria y la apuñalaron delante de sus alumnos. Hasta el director de la escuela resultó lesionado. (Fuente: Red Femenina de Cuba)



Abril

11. Odalys Lavin, de 55 años, fue asesinada por su esposo el 30 de abril en el municipio Cárdenas, en Matanzas. Tras cometer el crimen el agresor se suicidó. La plataforma feminista YoSíTeCreo en Cuba precisó que el hombre “tenía antecedentes de violencia machista” contra Lavin, que fue asesinada en su domicilio.

10. Yamilka Silva murió en horas de la madrugada del 12 de abril a manos su pareja, quien “fue a agredirla a la casa del papá (...), donde ella se había refugiado”, según fuentes de Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba. El crimen tuvo lugar en el municipio de Báguanos, Holguín. Se desconocen la edad y otros detalles de la fallecida y de su familia, así como las circunstancias y el móvil de la agresión.

Marzo

9. Eriday Soto Martínez, de 26 años, fue víctima de feminicidio por parte del padre de su bebé, de cinco meses, “del cual también lamentamos su muerte por feminicidio vicario”, precisó YoSíTeCreo en Cuba en sus redes sociales. El hecho sucedió el 24 de marzo en Las Tunas.

8. Hijo de Eriday Soto Martínez (feminicidio vicario).

7. Sin nombre. Una joven de 24 años fue asesinada por su expareja en el municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas, según informó la Red Femenina de Cuba. La víctima, cuya identidad no ha sido precisada, falleció el 18 de marzo como consecuencia de un disparo hecho con una escopeta de caza, que le atravesó los pulmones.

6. Lisbet Machado, de 28 años, madre de dos niños y residente en el municipio Playa en La Habana, fue asesinada el pasado 14 de marzo por su expareja y padre de uno de sus hijos.

Febrero

5. Daile López Masso fue asaltada y asesinada en las cercanías de El Laguito, La Habana, el 23 de febrero.

4. Yaite Balmaceda Cano, de 27 años y residente en el municipio Río Cauto, en Granma, fue asesinada el 19 de febrero por un hombre de cuyo acoso ya había dado parte a la policía. “La persona que la asesinó intentó violar recientemente a una joven de su mismo barrio y la policía tenía conocimiento de este incidente”, confirmó en redes sociales Alexander Verdecia Rodríguez, coordinador de la UNPACU.



Enero

3. Misladis Carmenates Hidalgo, de 43 años, fue asesinada por su pareja en su propia casa, en el reparto Albaisa, en la provincia de Camagüey, el 6 de enero. El agresor es conocido por Manduco.

2. Sin nombre. Joven de 21 años. La policía encuentra su cadáver en el municipio de San Luis, Santiago de Cuba, tras ser asesinada por su pareja el 4 de enero. (Fuente: Red Femenina de Cuba).

1. Maylén Guerra García. Asesinada por su pareja en Remedios, Villa Clara, el 2 de enero.