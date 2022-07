Pedro López vende su taller: "Parece que no somos lo suficientemente buenos para vivir en Cuba"

Pedro López, familiar del preso político del 11J Andy García Lorenzo, decidió que venderá su taller de tornería en la ciudad de Santa Clara y lamentó tener que salir del país junto a su familia para escapar de la persecución del régimen, que los ha hecho sentir que “no somos lo suficientemente buenos para vivir en Cuba".

“Se vende taller de tornería con todas sus herramientas, torno 1a 616 en perfecto estado técnico, con todos sus aditamentos, barrenas etc plato de tres y cuatro muelas vendo además el taller (la nave, ideal para parqueo), todo de mi propiedad y con sus papeles en regla, para todo esto llamar al+5353295360 (whatsapp) o al 42210843 con Pedro (foto bajada de internet es para que vean el modelo)”, anunció López desde su cuenta oficial en Facebook.

El trabajador por cuenta propia, devenido en activista tras los sucesos del 11 de julio de 2021 y el encarcelamiento de García Lorenzo, confirmó en los comentarios a la publicación que estaba obligado a abandonar el país, a pesar de no tener el menor deseo de hacerlo. "Quiero pensar que me voy por decisión propia, pero es que si hubiese podido escoger, sin dudar me hubiese quedado a reconstruir está tierra arrasada, pero que es mía", escribió en respuesta al usuario Álvaro Serradet, quien manifestó todo su apoyo a López y su familia.

Otros internautas también agradecieron al activista santaclareño por los sacrificios que hizo para exigir la libertad de García Lorenzo y de todos los presos políticos del país. “La mejor decisión que has tomado. Muchos cubanos no merecen a Pedro. ¿Cuántas vidas salvó tu torno? ¿Cuántos estuvieron a tu lado cuando más necesitas? Te quiero mi hermano”, afirmó el forista identificado como Daniel Roca.

“Muchos amigos me preguntaban ¿Cuánto vale tu torno? Mi respuesta siempre era la misma, no sé, nunca he averiguado cuánto vale, y es que nunca pensé en venderlo, yo y él éramos capaces de resolver casi cualquier problema que tuviera un amigo o cliente, en este país eso lo considero muy valioso, no hay dinero que pague eso. En la pandemia nunca sabremos las vidas que salvamos juntos (él y la familia) que dejamos o aplazamos proyectos pensando en el bien común. Lo volvería a hacer, pero parece que no somos lo suficientemente buenos para vivir acá. En algún rincón de este planeta, finalmente encontraremos la honra que en nuestra patria no tuvimos, y si mañana somos libres, regresaré y ayudaré a reconstruir este desastre, por ahora, es suficiente”, afirmó López en su respuesta.

“Suerte Pedro!! Fuerza. Hay muchas formas de luchar por una Cuba libre!!”, “Me entristece verte deshacer de lo que más te gusta, pero te deseo de todo corazón mucha suerte mi amigo, le doy gracias a Dios y a la vida de conocerte, bendiciones para ti y tu familia y mucha fe, que pronto estaremos todos juntos”, “Eres un gran hombre, un hombre bueno. Gracias por todo. Y mucha suerte”, agregaron otros internautas.

La usuaria Zaida Artiaga compartió la publicación del activista y escribió: “Pedro López está vendiendo su taller de tornería con todas sus herramientas. El que conoce a este gran hombre y a la familia de Andy García (...) sabe lo que esto significa”.

El emprendedor cubano fue responsable, junto a su familia, de ayudar a los hospitales de la ciudad de Santa Clara durante la peor etapa de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. En el taller de tornería que ahora decide vender, fabricó, de forma gratuita, válvulas para la distribución de oxígeno a pacientes afectados con el coronavirus.

A pesar de su desinteresada contribución, desde que decidieron exigir públicamente la libertad de García Lorenzo, se convirtieron en blanco constante del acoso de la Seguridad del Estado. Han sido víctimas de detenciones arbitrarias, multas, interrupción de su acceso a internet y hasta actos de repudio, orquestados por el régimen.

En abril de este año López denunció que partidarios del castrismo cubano, alentados por la policía política, lanzaron huevos contra la fachada de su casa. “¿Castigan a nuestra familia porque fuimos nosotros los que construimos las válvulas dobles para los hospitales, los que reparamos los reguladores en Santa Clara durante la pandemia? ¿Castigan a nuestra familia porque fuimos nosotros los que salvamos incontables vidas en Santa Clara?”, cuestionó en esa ocasión.

A finales de junio pasado, el activista cubano estuvo detenido en una estación de policía, donde lo acusaron del presunto delito de "instigación a delinquir". "A mi papá le abrieron un cargo de instigación a delinquir", aseguró su hijo Jonatan López a través de un video que publicó en Facebook.

Por su parte, Roxana García Lorenzo, esposa de Jonatan, subrayó que la familia desconoce a qué se refieren las autoridades cuando esgrime ese argumento.

Roxana y Jonatan también trabajan como cuentapropistas y han sufrido el hostigamiento de la Seguridad del Estado. Ante las frecuentes acusaciones de "mercenarismo" que reciben en las redes sociales por usuarios controlados por el gobierno afirmó que “sí, somos jóvenes y trabajamos, qué vergüenza que sigan diciendo esa frase tan tonta de que somos pagados por la CIA [Agencia Central de Inteligencia] y que nos pagan por decir lo que decimos en las redes sociales. Aquí nadie es pagado, qué estupidez".