Gobierno dice que economía cubana da muestras de recuperación gradual

Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación Foto © Alejandro Gil Fernández

En medio de la grave crisis económica, social y política que atraviesa Cuba, el régimen asegura que la economía nacional da muestras de una recuperación gradual.

Así expresó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, en su cuenta de Twitter, donde compartió un artículo de la Presidencia de Cuba, acerca del anuncio hecho el jueves en la sesión de la Asamblea Nacional.

Ese día, Gil dijo ante los diputados que es "inmoral" acusar al gobierno de usar el embargo estadounidense como un pretexto para "justificar nuestra incompetencia".

"Estamos trabajando, como siempre, para salir adelante con nuestros propios esfuerzos. Nos duelen los apagones, las colas, la escasez, la pérdida de la capacidad de compra y las pensiones, pero tenemos claro que la solución no es el capitalismo, no es renunciar a nuestras conquistas sociales, no es el libre mercado", afirmó.

El dirigente compareció ante el Parlamento cubano para explicar las nuevas medidas con las que el régimen aspira a paliar la crisis y recuperar la depauperada economía.

Según dijo, el objetivo es encontrar soluciones a los problemas "con valor, audacia, transparencia y con la participación del pueblo".

También afirmó que en el primer trimestre de 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) de Cuba creció un 10.9 por ciento con respecto a igual periodo de 2021.

Numerosos internautas reaccionaron en la publicación, recordándole al ministro que el pueblo ya no cree en ninguna medida del gobierno para salir del atolladero en el que ha caído por su propia incompetencia, falta de libertades y corrupción.

"Comienza ahora un nuevo período de cuentos y mentiras al pueblo", comentó el usuario identificado como Pillo Manigüero.

"¿A qué hora del día es que tú empiezas a darte tragos? No deberías twittear a partir de esa hora. La economía cubana es obvio para todos que va en caída libre hacia el abismo. Se encargó de destruirla Fidel, y ustedes ahora no importa cuanto quieran abrirse, es bien tarde", subrayó otro tuitero.

"Mismo cuento por décadas, nunca podrán levantar cabeza, solamente una apertura económica bajo una República Constitucional que respete las inversiones y propiedades privadas sería la solución a todos los fracasos del socialismo cubano. El pueblo merece un futuro con oportunidades", dijo un hombre.

"La única recuperación gradual son los apagones, ya no de 4 ni 8 horas, sino de 14 horas; la cola de pollo y pañales con violencia y muertos a manos de la policía, y la inflación galopante que ustedes no la pueden controlar. Cuba es un desastre. ¡Renuncia, descarado!", le exigió una mujer.

Un emigrado señaló que el Partido Comunista, perpetuado en el poder en Cuba, es un poder ilegal. "No son genuinos representantes del pueblo. Son una pila de ladrones criminales, torturadores", precisó.

En su intervención ante la Asamblea Nacional, Gil Fernández presentó un paquete de unas 70 medidas vinculadas a las empresas estatales y no estales, al sector presupuestado y a la población, entre las que destaca el restablecer el mercado de compra-venta de divisas, incluido el dólar en efectivo.

El funcionario también se refirió a nuevas flexibilizaciones para la importación no comercial por parte de personas naturales y rebajas de tarifas aduanales.