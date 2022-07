Preso político del 11 J condena pésimas condiciones de recinto penal de Mar Verde

Preso político del 11J Fernando Laugart Foto © Facebook/ Aracelis Ayala

El preso político del 11J Fernando Laugart Reyes condenó en una carta las pésimas condiciones del recinto penal de Mar Verde, en Santiago de Cuba, en particular la alimentación que reciben los reclusos.

La activista Salomé García Bacallao compartió la misiva del manifestante y refirió en un tuit algunos detalles significativos. “Fernando Laugart logró sacar otra carta desde la prisión Mar Verde. Denuncia: 'estamos viviendo aquí peor que animales, la comida está malísima, pero además de estar mala lo que dan son tres cucharadas de comida. Nos están matando de hambre'”.

En esta primera publicación incluyó una foto de la carta del preso político, en la que también describe su propio caso. Laugart fue sancionado a ocho años de privación de libertad por participar en el estallido social del 11 de julio de 2021 “solamente por mi forma de pensar diferente, por oponerme a esta dictadura”.

"No nos dan agua, (...) y cuando la dan es con goteros. Es por eso que casi todos los presos tenemos sarna (...) Falta de higiene porque no nos bañamos todos los días sino cuando se puede (...) Los guardias no llevan a los presos a la enfermería cuando se sienten mal", advierte el opositor en su misiva, de acuerdo con un segundo tuit de García Bacallao.

“Casi todos los presos tenemos sarna, nos salen unos granos en la piel que nos dejan unas manchas horribles. (...)Nos tratan con muy mala forma, nos ofenden y hasta nos dan golpes cuando les pedimos que nos lleven a la enfermería. También recibimos maltratos de parte de las enfermeras y médicos y nunca hay medicamentos porque se los roban para venderlos en el mercado negro a precios altísimos”, destacó Laugart.

El manifestante del 11J señaló que los militares también los violentan y abusan de ellos con reiterada frecuencia. "Las prisiones están colapsadas, los presos están durmiendo en el piso (...) A mí los guardias me han molido a palos unas cuantas veces, también han mandado a otros presos para que le den golpes, esto es un centro de torturas que tienen los comunistas", agregó.

García Bacallao utilizó en sus post la etiqueta #MirenLasPrisionesDeCuba, un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para prestar atención a lo que sucede dentro de los recintos penales de la isla, en particular con los presos políticos.

Las pésimas condiciones de vida se repiten en otros centros penitenciarios del país. Recientemente Yosvany Rosell García Caso, participante en las protestas pacíficas del 11J fue golpeado y trasladado a una celda de castigo por vestirse de blanco en el primer aniversario del estallido popular.

El joven holguinero de 33 años es el prisionero que más elevada petición fiscal enfrentó en Cuba durante los turbios juicios contra los manifestantes. La Fiscalía le solicitaba 30 años de cárcel, por el supuesto delito de sedición.

Mientras, en la cárcel para extranjeros La Condesa, en Mayabeque, Radu Martin, recluso de origen canadiense, advirtió que la escasez de comida y de medicamentos, así como los apagones constituyen una forma más de torturar a la población penal.

En junio pasado, el hijo de Samuel Pupo Martínez, cuentapropista sentenciado a siete años de prisión por su participación en las protestas del 11J, le envió una desgarradora carta a su padre. "Te extraño mucho y le pido a Dios todos las noches que te cuide en ese lugar tan feo, que nadie te busque problemas y te traiga de regreso a casa", escribió el niño, de solo 13 años.