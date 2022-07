Gloria y Emily Estefan en la nueva portada de Vogue México

La cantante cubana Gloria Estefan y su hija Emily Estefan posaron por primera vez juntas para la portada de la edición mexicana de la revista Vogue.

"En las dos es evidente la herencia cubana y el abrazo a la cultura latina, pero también su celebración por la individualidad y pasión por la música", destacó la publicación.

El artículo dedicado a las artistas también señala que la "pasión por la música no es lo único" y que madre e hija son "amigas y cómplices".

"A los tres años me puso la mano en el brazo y me preguntó: ‘Mami, ¿tú eres feliz?’ ¡A los tres años! Siempre muy reflexiva, muy llena de sensibilidad", contó Gloria sobre su hija, también cantante y percusionista.

Como parte del reportaje, Gloria y Emily mostraron lo que usualmente llevan en sus bolsos, un momento muy divertido en el que se evidencia lo bien que se lo pasan cuando están juntas.

Gloria y Emily también comparten un fiel interés por visibilizar los derechos de la comunidad LGBTQ+ en América Latina y exhortaron a "mirarnos con menos prejuicios".

Emily habló públicamente de su sexualidad en 2017 cuando compartió una foto con su novia Gemeny Hernández en las redes sociales. La pareja comparte el podcast In Our Own World.

Madre e hija han hablado en varios espacios de cómo la familia enfrentó la noticia de la orientación sxual de Emily.

