Gobierno cubano ignoró comunicación de la ONU que solicitaba esclarecer situación de Luis Manuel Otero Alcántara

El régimen cubano ignoró al menos dos comunicaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en las que el organismo internacional expresaba su preocupación sobre el caso del artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, en prisión desde el 11 de julio de 2021.

La última comunicación fue enviada al Gobierno de Cuba el 23 de mayo de 2022, y permaneció en la confidencialidad durante 60 días, tiempo durante el cual se esperaba que el régimen proporcionara "cualquier información o comentario sobre la detención del artista, los fundamentos fácticos y legales de su encarcelamiento" y explicara "cómo los cargos en su contra son compatibles con las obligaciones internacionales de derechos humanos de Cuba, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos".

Asimismo, reclamaba información sobre las razones por las cuales el activista seguía en detención preventiva a más de 10 meses desde su detención original; así como sobre su estado de salud, incluyendo cualquier atención médica proporcionada para tratar las secuelas que sufre a consecuencia de varias huelgas de hambre.

Sin embargo, en ese tiempo La Habana no solo omitió responder al reclamo, sino que realizó un juicio y condenó al artista a cinco años de prisión por "ofender a la bandera nacional" en "actos denigrantes acompañados de expresiones notoriamente ofensivas e irrespetuosas", lamenta la información, que hace público el reclamo de la ONU en su página de Relatores Especiales Defensores de los Derechos Humanos.

Mary Lawlor (relatora especial sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos), Alexandra Xanthaki (relatora especial sobre los derechos culturales) e Irene Khan (relatora especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión), que firman la misiva dirigida a La Habana, recordaron que "Luis Manuel Otero Alcántara es un artista" y "fundador del Movimiento San Isidro, un movimiento artístico social creado en 2018 para proteger la libertad de expresión –en particular la expresión artística– en Cuba", y que el artista "también organiza y participa en espacios de diálogo para la creación artística".

También expresaron que de confirmarse las arbitrariedades descritas en quejas recibidas por el organismo, el artista "estaría siendo perseguido por su legítima labor en defensa de los derechos humanos, específicamente, la libertad de expresión artística, y la libertad de opinión".

"Nos preocupa, además, que el Sr. Otero Alcántara había llevado más de 10 meses en prisión preventiva, y todavía no se había anunciado una fecha del inicio del juicio, a pesar de que el máximo periodo en detención preventiva, decretado por ley, sería 60 días", expresaba la comunicación.

"Si se demuestra ser cierto, esto podría constituir una violación de su derecho al debido proceso. Además, es de profunda preocupación que el defensor de derechos humanos enfrenta siete años en prisión, en particular por los delitos que corresponderían a su legítima labor en defensa de los derechos humanos, el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de opinión y de expresión, y el ejercicio de sus derechos culturales", subrayaba la carta.

Las relatoras mencionaron que el régimen cubano también ignoró la comunicación anterior CUB 2/2021 enviada al Gobierno de Cuba el 13 de octubre de 2021, en la que comentaron sus preocupaciones "sobre los fundamentos fácticos y legales de la detención del Sr. Otero Alcántara ocurrida el 11 de julio de 2021".

"El Sr. Otero Alcántara sigue detenido en la prisión de máxima seguridad en Guanajay. Lamentamos no haber recibido una respuesta e instamos al Gobierno que responda a las alegaciones", dijeron.

En la comunicación de mayo, las relatoras instaron al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de Otero Alcántara, así como investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de violaciones al debido proceso contra el artista.

Entre ellas, que el 21 de octubre de 2021 el prisionero habría recibido la primera visita de su abogado en la prisión, más de 3 meses después de su detención el 11 de julio de ese año.

Además, que recibió la primera visita familiar el 4 de noviembre y que las autoridades no le permitieron a uno de sus familiares entrar por considerar que ejercía una "influencia negativa" sobre el defensor.

Mencionaba que "el 10 de noviembre de 2021, se habría presentado un habeas corpus en favor de Otero Alcántara, sostenido en el vencimiento del periodo máximo de 60 días establecido en el artículo 107 de la Ley de Procedimiento Penal para la prisión preventiva; y que el 12 de noviembre de 2021, el Tribunal Provincial Popular de La Habana habría respondido que el habeas corpus "no era procedente" por no corresponder con el alcance de un habeas corpus debatir si existe una demora o no en la tramitación del proceso".

"El 23 de diciembre de 2021, el abogado del Sr. Otero Alcántara habría recibido una respuesta del fiscal rechazando una petición interpuesta en agosto de 2021, que exigía un cambio de medida cautelar contra el defensor. El fiscal habría explicado que ello se debía que los hechos imputados al Sr. Otero Alcántara "revelan una elevada peligrosidad social".

Asimismo, la carta hacía alusión a que el artista "ha declarado dos huelgas de hambre en protesta por su detención del 27 septiembre al 12 de octubre de 2021 y del 18 de enero al 22 de febrero de 2022. Como resultado de la huelga de hambre, habría sufrido algunas secuelas en un ojo. El Sr. Otero Alcántara habría sido atendido por un oftalmólogo, pero no habría recibido un diagnóstico y seguiría padeciendo los mismos síntomas", subrayaba.

Por último, comentaba que el 7 de abril de 2022, el prisionero "fue informado que el Fiscal solicitó siete años de cárcel en su contra: un año y seis meses por el delito de ultraje a los símbolos de la patria, tres años por el delito de desacato y tres años de privación temporal de libertad por el delito de desórdenes públicos".

Para ese entonces no se había anunciado la fecha del juicio y las visitas de su abogado seguían siendo restringidas. Finalmente el régimen lo juzgó los días 30 y 31 de mayo y lo condenó a cinco años de cárcel.

Países como Estados Unidos y organismos como la Unión Europea han rechazado la condena al artista, pero el régimen cubano solo ha afirmado que no admitirá "injerencias" sobre el tema.

Otero Alcántara, una de las caras más visibles de la oposición en la isla, rechazó apelar su sentencia de cinco años de cárcel por considerar que el proceso judicial fue fraudulento y se le negó una defensa justa. Su única exigencia es su liberación inmediata y sin condicionamientos, informó recientemente a través de un comunicado del Movimiento San Isidro, del cual es líder.