Cubanos califican como burla "Coctel de la Dignidad" de empresa de Comercio en Cienfuegos

Cubanos califican como burla "Coctel de la Dignidad". Foto © Facebook/Grupo Empresarial de Comercio Cienfuegos

Cubanos en las redes calificaron como una burla el “Coctel de la Dignidad” creado por la empresa de Comercio en Cienfuegos durante las festividades por ser la sede de las celebraciones por el “26 de Julio”.

Tras la difusión en el perfil de Facebook de la referida empresa de una foto en la que se observan a trabajadores llenando con ron y refresco un vaso gigante, numerosos usuarios consideraron que el bautizado “Coctel de la Dignidad” daba “pena y vergüenza”.

“¡Ron y Circo! Empresa Provincial de Comercio de Cienfuegos gasta decenas de botellas de ron y refresco para preparar el ‘Coctel de la Dignidad’ y así contentar al pueblo en medio de la escasez y los apagones que no dan tregua”, apuntó una de las opiniones que generó la publicación de la empresa estatal cienfueguera.

Otro internauta comentó que la idea es “mantener al pueblo borracho e inconsciente”.

“Dan pena y vergüenza los comunistas estos. Un pueblo muriendo de hambre y ellos viviendo del cuento. Lo bueno de la dignidad humana sería que donaran todo ese refresco a los niños y no con un coctel”, expone otra de las reacciones de los cubanos sobre la “iniciativa” festiva.

“No conocen el sentido de la palabra Dignidad, por lo menos que se la tomen a ver si la digieren, aunque lo dudo. ¿Saben el precio de cada botella de ron?”, dice un internauta.

Captura Facebook

En otro comentario, una usuaria argumentó que “hay muchas formas de burlarse del cubano” y que esta propuesta era una más. “No estoy clara si esto es una burla al pueblo cubano, que hoy no tiene ni pan para comer, o es el propio Díaz-Canel llamando a nuestro pueblo a resistir porque tenemos dignidad”.

Otras de las iniciativas cienfuegueras por el “26 de Julio” que molestó a los residentes en esa provincia fue el reciente anuncio de la inauguración de una panadería-dulcería en moneda nacional por la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en ese territorio

La reacción de los cienfuegueros ante el anuncio no tardó en aparecer. Los comentarios de los ciudadanos en su mayoría fueron críticos y de denuncia de irresponsabilidad del gobierno por invertir en un proyecto que no podrán mantener.

Captura Facebook

"No entiendo nada, cómo que inauguraron otra panadería-dulcería si el problema no es por falta de locales, sino de insumos para mantenerlas. ¿Acaso Doña Neli, Dulcinea y otras tantas dulcerías no se pasan el día cerradas por falta de materias primas? ¿Para qué invertir en nuevos espacios, si con los que hay nunca se trabaja y la población carece de estos productos a diario?, se preguntó una usuaria en Facebook.

Una persona se refirió a la oferta, pidió que sea fuerte para que puedan dar respuesta a la alta demanda de dulces y panes que hay en el territorio y que el gobierno desde hace tiempo no puede cubrir.

"Espero la oferta esté bien fuerte y sea bastante para abastecer a este pueblo que lleva tiempo con muchos niños sin comer dulce. A la publicidad de la noticia le falta mucho desarrollo: decir si el precio está asequible al pueblo, si habrá cantidad suficiente para que no haya colas... Estamos celebrando la rebeldía nacional, así que espero no lo pongan por MLC", comentó otra persona.

Captura Facebook

"Eso es solo fachada para el 26 de Julio. Luego la misma historia de siempre. Caballero siempre es lo mismo, cuento y más cuento. Miren Doña Neli, La Ceiba en la Calzada. En fin... el mar", dijo otro lugareño.

"A la semana la oferta es el 2% de lo que hay ahí y después bla, bla, bla... que no hay materia prima... o no hay, no hay, no hay. Aquí nada bueno es para siempre, pero para siempre ha sido la porquería que tenemos", dijo otro usuario.

La dulcería se inauguró en lo que otrora fuera un céntrico restaurante de la ciudad, "El Dragón Dorado". En distintas épocas tuvo ofertas gastronómicas diferentes, desde comida asiática, hasta comida típica cienfueguera. Era un lugar donde hacer una pausa para una cerveza, un cóctel o quedar para almorzar con algún amigo.

Tras el plan fachada del gobierno por ser Cienfuegos la sede nacional del acto por el aniversario 69 del asalto al Cuartel Moncada, realmente allí llegaron al 26 de julio en medio de apagones, escaseces y una preocupante propagación del dengue.

“Yo no sé cómo estará Marianao pero Cienfuegos por el 26, sí tiene corriente, comida, agua y hay de to'”, escribió, con aparente matiz irónico, la usuaria Saili Delgado en el grupo de Facebook “El Gran Revolico Cienfuegos”, donde casi 200 internautas dejaron sus comentarios.

“Aprovechemos ahora, que cuando pase el 26 nos vamos a comer un cable”, “Verdad que soñar no cuesta nada y es gratis”, “Bueno será en otros campos, porque en Abreus quitan la corriente hasta dos veces al día”, “Ojalá y eso fuera cierto y escapáramos por unos días, pero vivo en Reina y ayer el apagón fue de siete horas”, respondieron algunos foristas.

“Ahora te sacarán todo tipo de productos, insumos y alimentos, pero deja que pasen los días festivos y verás que todo será peor que antes. Este no es más que el viejo guion de siempre. Pura fachada solamente en fechas conmemorativas. Después te faltará hasta el aire”, aseguró una usuaria que se identifica como Liz Nery Almeida Cárdenas.