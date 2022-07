Cienfuegueros esperan el 26 de julio en medio de apagones e incremento de casos de dengue

Los cienfuegueros esperan el 26 de julio en medio de apagones y una preocupante propagación de dengue, a pesar de que ese territorio es la sede nacional del acto por el aniversario 69 del asalto al Cuartel Moncada.

“Yo no sé cómo estará Marianao pero Cienfuegos por el 26, si tiene corriente , comida , agua y hay de to'”, escribió, con aparente matiz irónico, la usuaria Saili Delgado en el grupo de Facebook “El Gran Revolico Cienfuegos”, donde casi 200 internautas comentaron al respecto.

Facebook/ “El Gran Revolico Cienfuegos”

“Aprovechemos ahora, que cuando pase el 26 nos vamos a comer un cable”, “Verdad q soñar no cuesta nada y es gratis”, “Bueno será en otros campos, porque en Abreus quitan la corriente hasta dos veces al día”, “Ojalá y eso fuera cierto y escapáramos por unos días, pero vivo en Reina y ayer el apagón fue de siete horas”, respondieron algunos foristas.

Facebook/ “El Gran Revolico Cienfuegos”

“Ahora te sacarán todo tipo de productos, insumos y alimentos, pero deja qué pasen los días festivos y verás qué todo será peor que antes. Este no es más que el viejo guión de siempre. Pura fachada solamente en fechas conmemorativas. Después te faltará hasta el aire”, aseguró una usuaria que se identifica como Liz Nery Almeida Cárdenas.

Facebook/ “El Gran Revolico Cienfuegos”

“Después del 27 ayyyy”, “Marianao se quedó chiquito con Cienfuegos”, “Será que Lajas no pertenece a Cienfuegos porque los apagones nos están matando”, apuntaron otros internautas, en tanto la forista Milena Gymfit destacó que era una vergüenza celebrar el 26 cuando en el hospital pediátrico hay niños graves con dengue, enfermedad de la que ya se han muerto dos menores.

Facebook/ “El Gran Revolico Cienfuegos”

A pesar de estas opiniones de la población, el gobernante Miguel Díaz-Canel Bermúdez ya se encuentra en la llamada Perla del Sur para festejar la fecha. Según el sitio oficialista Cubadebate, el mandatario tiene previsto recorrer barrios, escuelas, centros productivos y la Termoeléctrica “Carlos Manuel de Céspedes”.

Mientras, en el teatro de la Universidad de Ciencias Médicas de esa provincia se reunió con integrantes de la Caravana Pastores por la Paz, la Brigada Juan Rius Rivera, el Partido Socialismo y Liberación de Estados Unidos, y la Brigada Venceremos, también proveniente del país norteamericano.

Díaz-Canel no incluyó en su visita los hospitales Gustavo Aldereguía Lima y Paquito González Cueto, este último con un incremento marcado de la afluencia de pacientes con sospechas de dengue desde inicios de julio. En dicho centro se ha reportado además la muerte del adolescente Claudio Moisés Vera Gallart y de la pequeña de siete años Paola Patricia Rodríguez, ambos con la vertiente hemorrágica de esa enfermedad.

Las insatisfacciones de la población cienfueguera se deben también al reconocimiento que recibió, en días recientes, la Empresa Eléctrica de esa provincia, a la que el sindicato nacional de Trabajadores de Energía y Minas otorgó la distinción de Colectivo Destacado Nacional, a pesar de los frecuentes apagones, como resultado de averías y mal funcionamiento del Sistema Electroenergético Nacional.

Por su parte, la Empresa Provincial de la Industria Alimentaria en ese territorio inauguró una panadería-dulcería en moneda nacional y el anuncio desató críticas en las redes sociales. "No entiendo nada, cómo que inauguraron otra panadería-dulcería si el problema no es por falta de locales, sino de insumos para mantenerlas. ¿Acaso Doña Neli, Dulcinea y otras tantas dulcerías no se pasan el día cerradas por falta de materias primas? ¿Para qué invertir en nuevos espacios, si con los que hay nunca se trabaja y la población carece de estos productos a diario?, cuestionó al respecto una internauta.

"Espero la oferta esté bien fuerte y sea bastante para abastecer a este pueblo que lleva tiempo con muchos niños sin comer dulce. A la publicidad de la noticia le falta mucho desarrollo: decir si el precio está asequible al pueblo, si habrá cantidad suficiente para que no haya colas... Estamos celebrando la rebeldía nacional, así que espero no lo pongan por MLC", comentó otra usuaria en la publicación en Facebook que hiciera el canal oficialista Perlavisión.