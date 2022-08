Defensora del régimen compara disminución del alumbrado público en España con apagones en Cuba

Guerrero Cubano, conocido trol al servicio de la Seguridad del Estado, se hizo eco de una defensora del régimen en España que intentó minimizar los brutales apagones que padecen los cubanos por estos días con la disminución del alumbrado público en España.

Se trata de una medida tomada recientemente por el Gobierno español para estimular el ahorro energético, pero que en ningún caso afecta el fluido eléctrico en los hogares.

“Cubana desde España muestra el enorme esfuerzo que hace el gobierno de Cuba en materia energética y en medio de la compleja situación económica mundial, cuando hasta en países desarrollados se están produciendo apagones”, escribió Guerrero Cubano junto al polémico video, de poco más de un minuto de duración, que generó una cascada de comentarios, muchos de ellos de cubanos residentes en Europa que han quedado estupefactos con los argumentos aportados.

(Fuente: Captura de Facebook/Guerrero Cubano)

“Este video va a ser rapidito porque solo quiero demostrarles que en Barcelona, España, un país desarrollado, también existen los apagones", comenzó diciendo la cubana.

"Estas farolas, antes, desde las siete de la tarde se encendían hasta las 6 de la mañana. Hoy en día todo este lateral ha decidido el gobierno español, para ahorrar energía, porque hay una crisis energética, decidió apagarlo”, añadió la defensora del castrismo, que puso como ejemplos de la crisis española la decisión de apagar las farolas de los parques a partir de determinada hora o de campos de fútbol vacíos.

“Esto es lo que quiero que enseñen también… en un país desarrollado, así que imagínense el esfuerzo que está haciendo el Gobierno cubano para que haya un poco de luz. Yo no les miento, siempre les voy a hablar de corazón”, concluyó la ciudadana, no sin antes dar efusivos vivas a la revolución cubana, a Díaz-Canel y concluir con un “¡Patria o Muerte, Venceremos!”.

En medio de los comentarios progubernamentales esperables en el perfil de Facebook de Guerrero Cubano, no pocos reaccionaron con indignación -tanto desde dentro como desde fuera de Cuba- porque se trata de una comparación inaudita. Resulta evidente que se compara energía eléctrica no indispensable con los brutales apagones que en Cuba están impidiendo el descanso a miles de cubanos cada día.

“Esa iniciativa que tomó el gobierno de España de apagar un pedacito de alumbrado público lo van a comprar con los apagones de Cuba de 15 horas diarias? ¿A quién quieren engañar?”, cuestionó indignada una cubana.

“Ridícula. La gente tiene luz en su casa. Que se ahorre en lugares públicos pocos frecuentados es normal. Por gente como tú está el mundo como está”, opinó otra.

“En Cuba nunca ha existido farolas en las calles que puedan estar encendidas así que no hay necesidad de apagarlas. Ahora venga a Cuba para que vea si puede vivir con apagones dentro de su casa. No nos importa la de las calles porque estamos acostumbrados a la oscuridad callejera, pero dentro de casa, no. Basta de hablar idioteces y venga a Cuba”, sentenció un tercer comentarista.

Los insólitos argumentos de la cubana radicada en Barcelona tienen lugar cuando en los últimos días no para de crecer el clamor desesperado de padres que sufren porque no saben qué hacer ya para que sus hijos puedan descansar correctamente en Cuba, donde poblaciones principalmente del interior del país padecen interminables apagones.

El pasado lunes 1 de agosto el Gobierno español anunció, efectivamente, un Plan de ahorro energético que incluye, entre otras medidas, apagar la luz de vidrieras y edificios no ocupados a partir de las 10 de la noche, así como mantener el aire acondicionado a un mínimo de 27 grados en verano y la calefacción a un máximo de 19 grados en invierno.

No obstante, en ningún caso el paquete de ahorro energético -impulsado por el ejecutivo español para cumplir con el recorte del 7% de consumo de gas acordado con la Unión Europea- supone el corte de fluido eléctrico en los hogares.