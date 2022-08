Actriz chilena revela que tuvo una relación amorosa con Silvio Rodríguez cuando tenía 15 años

La actriz chilena Úrsula Achterberg habló de la relación romántica que tuvo con el cantautor cubano Silvio Rodríguez cuando ella tenía solo 15 años.

Úrsula estuvo entre las invitadas al reality La Divina Comida, producido por Kuarzo TV y transmitido por Chilevisión. En el programa cocinó para Juan Pedro Verdier, Julio Milostich y Solange Lackington y en la sobremesa de la cena contó detalles de su relación romántica con el trovador cubano Silvio Rodríguez.

Confesó que su romance comenzó cuando ella era una adolescente y Silvio un hombre maduro, entrado en las cuatro décadas.

"Yo era chiquita, tenía 15 años y él tenía 47, casi treinta años de diferencia. Pero él no fue un abusador, todo lo contrario. Me hacía conciertos privados que eran una maravilla, un deleite. Era una persona muy delicada, con mucha sabiduría en algunos aspectos", comentó.

La actriz dijo que "no fue una relación violenta" para ella, "ni traumatizante, ni nada", pero reconoció que es inaceptable algo así en la actualidad. "Lo que pasa es que me enamoré hasta las patas", dijo.

Uno de sus colegas le preguntó si había alguna canción de Silvio relacionada con ella y Úrsula respondió: "Quién fuera" (un tema de 1992).

Aseguró que le mintió a Silvio sobre su edad, por temor a que el músico se negara a tener un romance con ella, pero " a penas cumplí 18 años sí me fui a La Habana y allí la relación no resultó", contó en el programa que salió a la luz este fin de semana.

Úrsula Edith Achterberg Rodríguez nació en Santiago de Chile, el 2 de octubre de 1974. Es actriz de teatro pero también ha interpretado papeles destacados en la televisión de su país, uno en la telenovela Fuera de control de canal 13 en 1999, y otro en 2000 en la teleserie Sabor a Ti.

La actriz estuvo casada y tiene dos hijas, pero su vida no ha sido color de rosas. Durante un tiempo perdió la custodia de sus pequeñas, y enfrentó también algunas denuncias policiales que la mantuvieron alejada de las redes sociales y de propuestas de trabajos.

Regresó a la televisión en el 2016, cuando ofreció declaraciones en el programa Mentiras Verdaderas. En esa ocasión narró los inicios de su relación sentimental con el trovador cubano y comentó que su romance se mantuvo con altibajos durante muchos años.

"Mi amor platónico fue un cantante cubano, muy conocido, muy querido, muy admirado, muy importante para su país, para la revolución, es un icono", dijo Úrsula, visiblemente emocionada, al referirse a Silvio Rodríguez.

Contó que lo conoció en Chile, siendo una adolescente, en un asado junto a otros artistas. Se acercó al músico cubano y comenzaron una amistad que luego continuó con cartas y llamadas telefónicas a Cuba. En la década de 1990 Úrsula viajó a la isla para estudiar actuación y reencontrarse con el músico.

"En Cuba fue un amor real, pero con harto sufrimiento también porque él tenía una mujer. Sufrí porque yo era super chica y se me desarmó la historia con eso. Me volví a Chile, bien, pero con el corazón partido", contó.

Sin embargo, Úrsula asegura que se volvieron a encontrar. "Tuvimos recaídas. Nos juntamos en Buenos Aires un par de veces. Seguimos nuestra relación por mucho tiempo", dijo.

La actriz chilena está convencida de que Silvio nunca dejó de quererla y asegura que ella a él tampoco aunque hace años que no se ven ni se comunican. En su criterio fue el machismo de Silvio lo que puso fin a su relación.

"Él no quería que yo fuera actriz, como 'para Úrsula sin teatro'. Yo creo que él tenía toda la razón porque él tenía madurez como para saber que eso no era lo que me iba a ayudar a mí como persona, a mi tranquilidad, no en ese momento. Es por machismo, porque como actriz estás más expuesta", señaló.

La popular actriz chilena confesó también que su romance con el cubano es la relación de pareja más hermosa que ha tenido.

"Él me llegó al corazón desde que lo conocí. Eso me vinculó con otra gente, con una cultura, una fuerza de gente con mucha resistencia que vivieron y viven con tanta dificultad que eso les da una fuerza como pueblo que no la encontré en otro lugar", dijo.

Hace pocos días Silvio Rodríguez ocupó titulares desde la isla cuando afirmó que Cuba necesita "revolucionar la revolución" como vía para salir de la crisis que atraviesa el país.

"Una sociedad que no puede garantizar satisfacciones básicas es una sociedad en crisis", dijo el trovador de la revolución en un texto publicado en su blog Otra cita. Aprovechó para hacer un llamado a transformar el modelo socialista cubano y sugirió revisar las experiencias de países como China y Vietnam.