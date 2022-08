Lis Cuesta sobre nueva tasa de cambio: "De que es para mejorar, lo es"

LisCuesta se mostró muy complacida con la tasa de cambio anunciada por el Gobierno para la compra de divisas a la población en 120 pesos cubanos por un dólar, y así lo dejó dicho este jueves en Twitter, su red social favorita.

“Me quedó claro lo que se dijo ayer en la MR [Mesa Redona], desde la explicación hasta la intención. De que es para mejorar, lo es”, aseguró la esposa de Miguel Día-Canel.

“Mi abrazo para Alejando[sic]. No soy economista, soy revolucionaria”, concluyó Cuesta, generando cierta contradicción entre su afirmación inicial de que le había quedado todo "claro" y su advertencia posterior de que no es "economista". La pareja del gobernante cubano concluyó su idea dejando plasmadas las etiquetas #FidelPorSiempre #UnMejorPaís.

De inmediato decenas de cubanos indignados con el reciente anuncio gubernamental no tardaron en dejar a Lis múltiples evidencias de no estar de acuerdo en lo absoluto con ella.

“No sé cómo te pudo quedar claro porque lo que hizo fue dar vueltas en círculo como normalmente hace. Y nada de que sea mejor para nosotros. Pero bueno, tú estás 'clara' que para ti y para Canel sí es mejor”, se quejó un internauta.

Otro, en cambio, prefirió seguirle la corriente a Lis e ironizar: "Así mismo todo quedó claro, todos los dólares son pa' ustedes. ¿Cuándo es la pira?".

“Eres tontísima porque eso va a crear un círculo vicioso que aumenta la inflación, pero a ustedes no les importa nada. Pongan en movimiento un poco de materia gris que no es difícil”; “¿Por qué mejor no te callas?”; “Si siguen por ese camino los médicos terminarán con cascos remendando termoeléctricas”; Por eso estamos como estamos, porque la economía la llevan 'unos Revolucionarios' y la política unos ladrones", criticaron otros comentaristas.

“¿Y el bloqueo? Se acabó? Porque todos sabemos que el mayor flujo de dólares en remesas que entra a Cuba es proveniente del imperio, dólares que ustedes los revolucionarios quieren quitarle al pueblo. Andan a la cara, ya no saben qué más inventar”, cuestionó otra cubana.

“Lo dijo en código, el tipo se está ALEJANDO del camino, jejeje”, “Alejando, como ustedes de la realidad”; “Ni usted ni ‘Alejando’ son economistas, con razón hacen tantas barbaridades”, comentaron jocosos otros internautas que repararon en la errata del tweet de Lis, que no acertó con el nombre del ministro de Economía, Alejandro Gil.

Captura en la que se ve claramente la errata en el nombre del ministro (Fuente: Captura de Twitter/Lis Cuesta)

“Aprende a escribir mejor, que una primera dama tiene asesores para estos menesteres, es ‘Alejandro’ no ‘Alejando’, tal parece que te vas “alejando”, reiteró un tercero.

"¿#CubaEsUnaPara mejorar? ¿Quién? ¿Ustedes, no? Acaban de aumentar la inflación al ponerse a competir con el pueblo para adquirir una moneda que ustedes mismos se inventaron, inalcanzable para el cubano de a pie y por la que venden las necesidades básicas, y le dan bombos y platillos", concluyó otro cubano indignado.

El gobierno cubano fijó el miércoles la tasa de cambio para la compra de divisas a la población en 120 pesos cubanos por un dólar, según informó la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, en el programa la Mesa Redonda.

La funcionaria explicó que a partir de este 4 de agosto las instituciones bancarias aplicarán un nuevo tipo de cambio "económicamente fundamentado" que -según lo explicado- permitirá trabajar con todas las divisas, "incluyendo los dólares en efectivo".

Si bien el régimen cubano había anunciado que establecería la tasa de cambio a un precio más bajo que la del mercado negro, la cifra fijada es casi idéntica a la que se maneja informalmente en el país, que este miércoles ascendía a 1x115, según el análisis del medio independiente El Toque.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, informó que iniciará desde este jueves la compra de divisas a la población como un paso inicial para la apertura del mercado cambiario en el país, y precisó que se aceptarán todas las monedas.

Tras el anuncio, los cubanos mostraron en redes sociales duras críticas contra el gobierno al comprobar, una vez más, que en los planes inmediatos del régimen no entra la venta de divisas.