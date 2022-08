Gobiernos de Cuba y Chile realizan ronda de conversaciones migratorias

Ernesto Soberón Guzmán en conversaciones migratorias Cuba-Chile Foto © Twitter / Nación y Emigración

Gobiernos de Cuba y Chile realizaron este viernes la segunda Ronda de Conversaciones sobre Temas Migratorios, informó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

La reunión, en formato virtual, se centró en el estado del flujo migratorio, la evaluación de acciones conjuntas para desestimular la migración irregular y las ilegalidades asociadas a ese fenómeno.

La delegación cubana estuvo presidida por Ernesto Soberón Guzmán, director general de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior. El gobierno chileno contó con la representación de Pedro Hernández, jefe de la División de Migraciones.

“Las sesiones de trabajo se desarrollaron en un ambiente cordial y de cooperación, acorde con el buen estado de las relaciones bilaterales”, abundó el sitio Nación y Emigración del MINREX.

“Ambas partes recalcaron la relevancia de este tipo de encuentros, al tiempo que manifestaron su voluntad de fortalecer mecanismos operativos e integrales que refuercen la colaboración bilateral en este ámbito, en aras de garantizar un flujo de viajeros regular, ordenado y seguro”, agregó.

Asimismo, mencionó el flujo migratorio entre ambos países como uno de los temas tratados, aunque sin revelar detalles, cuestión anunciada por Soberón en otro tuit.

Cuba ocupa el tercer lugar entre los países que han contribuido a disparar en más de un 400% la entrada ilegal a territorio chileno, además de República Dominicana, Haití y Venezuela, aseguraba una investigación sobre la migración clandestina en tránsito de Cuba hacia Chile publicaba en 2021.

De acuerdo al estudio, en 2018 la Policía de investigaciones de Chile (PDI) declaró que 3,574 cubanos ingresaron a la nación andina de manera clandestina. La cifra representó más del 50% de todas las entradas ilegales al país suramericano y un aumento con relación a años precedentes, lo que estuvo asociado al fin de la política de “pies secos, pies mojados”. El propio año, otros 5,451 cubanos iniciaron los tramites para regularizar su situación migratoria en ese país.

En 2019, se registraron 1,448 entradas ilegales de cubanos y un incremento de solicitudes de refugio de esta población. En el primer semestre de 2020, a pesar del cierre de fronteras y las demás regulaciones por la pandemia del coronavirus, datos del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) reflejaron que al menos 264 cubanos ingresaron a Chile de manera irregular.

Chile, como destino final, no constituye un atractivo para la migración cubana por tres factores fundamentales: no es un país de libre visado, no ofrece muchas posibilidades para otorgar asilo o refugio a los ciudadanos del caimán caribeño y la cubana es vista como una migración indeseada.

Lo anterior puede cambiar si del encuentro sobre migración entre Cuba y Chile surge la posibilidad de libre visado para los cubanos hacia ese país, lo cual es poco probable.