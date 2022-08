Unión Eléctrica programa apagones para este jueves por déficit de capacidad

Trabajadores de la Unión Eléctrica de Cuba Foto © Unión Eléctrica UNE / Facebook

La Unión Eléctrica de Cuba anunció más apagones para este jueves, con afectaciones de 950 MW por la mañana, y de 1071 MW en las horas pico.

El día anterior se afectó el servicio por déficit de capacidad las 24 horas, con una máxima afectación de 1101 MW a las 20:20 de la noche, coincidiendo con el horario pico, aunque el servicio estuvo afectado durante toda la madrugada del jueves.

Hay nueve unidades fuera de servicio por averías: tres de la CTE Mariel, dos de la CTE Felton, una en las CTE Nuevitas y Renté, y los bloques de las CTE Otto Parellada y Guiteras.

Además, una unidad de la CTE Cienfuegos recibe mantenimiento.

En la publicación de la UNE en su muro de Facebook, más de 160 personas arremetieron contra la empresa y mostraron su indignación por los extensos cortes de luz y las consecuencias negativas que conlleva al pueblo.

"Pregunto: ¿Leen los comentarios? ¿Transmiten a la dirección del país cómo está el nivel de stress, agotamiento e inconformidad de la población? ¿Ellos creen que el discurso de #fuerzacuba le da ánimos a alguien? ¡Pues nooooo! Sepan que ya no podemos más, y no tenemos ninguna esperanza de que el gobierno nos resuelva esta situación. No podemos creerles nada, ese es el resultado cuando hay muchas excusas y pocas soluciones", dijo una residente en San Antonio de los Baños.

"El bulto de apagones que hay y sigo pagando la misma tarifa de luz, qué descaro", denunció una doctora.

Un holguinero señaló que es imposible que todas las termoeléctricas tengan problemas al mismo tiempo.

"Ya los apagones exceden las 12 horas diarias! No se puede trabajar, no se puede cocinar, ¡no se puede hacer nada! ¡Y nadie es capaz de encontrarle una solución a ese problema! ¡Ya llevamos más de dos meses en esta situación! ¡Creo que es preferible que no la pongan mas!", expresó.

Cuba lleva dos días con más de mil megawatts apagados que han provocado un incremento de los apagones, lo cual es evidencia del empeoramiento de la situación energética en el país.

En Pinar del Río, la Empresa Eléctrica informó que se producirán apagones de 12 horas consecutivas debido a que el déficit de capacidad de generación obliga a aumentar el tiempo de desconexión de los circuitos de la red del Sistema Electro-energético Nacional (SEN).

El miércoles salieron de servicio la termoeléctrica Antonio Maceo, conocida como Renté, de Santiago de Cuba, y la Antonio Guiteras, de Matanzas.

La primera, cercana al incendio en la zona industrial de Matanzas, debió desconectarse por falta de agua, mientras la unidad 6 de la central santiaguera sufrió un salidero en la caldera.