Cubanos critican inversión extranjera en comercio interior: Confirma el bloqueo al pueblo

El paquete de medidas anunciado este lunes por el gobierno cubano recibió fuertes críticas por parte de cubanos que expresaron su escepticismo o rechazo a la decisión de abrir la inversión extranjera en comercio interior, algo que, según dijeron, confirma que el “bloqueo” en Cuba es el del régimen comunista hacia el pueblo.

“Los anuncios de ayer en relación a la inversión extranjera y el comercio interior -sobre todo- confirman el brutal bloqueo al que las autoridades han sometido a la actividad económica en Cuba por décadas. El exceso de control y la incapacidad son la base de la escasez. De todo”, señaló el biólogo Arturo Pérez-Riverol en Twitter.

Al amparo de la ley de inversión extranjera, el gobierno cubano busca promover de manera selectiva la creación de empresas mixtas para realizar actividades de comercio minorista, lo cual –según explicaron este lunes autoridades invitadas al programa Mesa Redonda de la televisión cubana- permitirá lograr una mayor eficiencia en esa esfera del comercio.

“Dice la viceministra de Comex que no es capricho mantener el monopolio del comercio exterior. Pero no acepta que haya un comercio no estatal. Se apela a palabras de Raúl sobre ‘errores estratégicos’. En mi opinión es un error estratégico mantener el monopolio del comercio exterior”, señaló el economista Mauricio de Miranda Parrondo.

Por su parte, el también economista Pedro Monreal consideró que “el principal ‘nudo’ del comercio interior de Cuba es la creciente incapacidad del sector estatal para asegurar la contrapartida material (circulación minorista), necesaria para poder tener crecimiento no inflacionario y para evitar la disminución del nivel de vida promedio”.

“Al monopolio estatal del comercio exterior no renunciamos ni renunciaremos nunca”, aseguró la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga en el programa oficialista de la televisión cubana.

La voluntad de retener en manos del Estado un sector estratégico para la creación y redistribución de riqueza en el país, fue considerada por algunos como indicador de las políticas económicas fracasadas del régimen cubano, empeñado en mantener ciertos monopolios en manos de los actuales gestores y gente de confianza para la cúpula dictatorial.

“Dos preguntas para los amantes de la historia. ¿Alguna vez un monopolio fue bueno? ¿Los que tienen ese poder en sus manos han demostrado eficacia y competitividad?”, preguntó el comunicador Wimar Verdecia Fuentes en un tuit.

El anuncio de la creación de empresas mixtas para realizar actividades de comercio minorista, así como la promoción de negocios de inversión extranjera se dediquen, fundamentalmente, a la venta de materias primas, insumos, equipamientos y otros bienes, que ayuden a impulsar la producción nacional, vino a confirmar lo que muchos cubanos vienen denunciando desde hace mucho tiempo: que la excusa del “bloqueo” estadounidense sirve de justificación al “bloqueo” interno de las fuerzas productivas que lastra el desarrollo económico del país, pero sirve a los intereses de los gobernantes y su proyecto político de perpetuarse en el poder.

En su intento por remontar la acuciante escasez de alimentos y otros productos básicos de los últimos años, las autoridades anuncian ahora la apertura a inversores extranjeros del comercio mayorista y minorista del país, pero los especialistas que llevan años argumentando a favor de esta política detectan ahora una fundamentación e implementación defectuosa, tardía y equívoca que, lejos de contribuir a “liberar las fuerzas productivas”, servirá para reforzar la imagen de “apertura” con la que el régimen pretende implícitamente ganar “legitimidad” en un contexto de crisis generalizada y sistemática de Cuba.

"¿Monopolio Estatal del Comercio Exterior? Acaba de reconocer públicamente que el Bloqueo es interno. ¿Quién va a ser tonto de poner su dinero para que éstos fenómenos se lo quiten? Llevan 63 años diciendo que eso es malo y ahora, que no hay ni energía eléctrica, dicen que es bueno. Medidas desesperadas en el momento inadecuado. Otro fracaso más dentro del ya fracasado experimento caribeño", comentó un internauta cubano.

"Por eso el país está en total miseria. Están ahorcando al pueblo. Ese es el único bloqueo que existe en Cuba, se llama comunismo"; "63 años tomando medidas que nunca han funcionado. Liberen las fuerzas productivas y acaben de reconocer que la economía centralizada y socialista es un fracaso total"; señalaron otros.

"¡¿Dónde esta el BLOQUEO?! Escuchen bien, el BLOQUEO lo tiene el MONOPOLIO dictatorial contra el pueblo y todas las entidades no estatales que quieren levantar cabeza. No puedo con ellos. La misma retórica por décadas. ¡¿Cómo van a decir que las entidades no estatales pueden comercial 'directamente'?! El MINCEX es el que regula todo, desde el precio de los productos y servicios, hasta las ganancias", opinó uno más.

"Bueno, al fin, nos dan la razón. Que el bloqueo NO EXISTE. Me gustaría que algunos recalcitrantes comunistas acepten por fin que el bloqueo no existió nunca"; "Con cada medida de ustedes, como pueblo nos percatamos más que el verdadero bloqueo lo tenia el PCC", dijeron otros cubanos que, como muchos, se muestran cada vez más críticos con el relato oficial del "bloqueo estadounidense".