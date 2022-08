La Diosa al Show de Carlucho: "No me cojan a mí de ratón de ferretería"

La cantante cubana Dianelys Alfonso Cartaya, más conocida como La Diosa, arremetió contra el Show de Carlucho, de Univista TV, por llamarla por teléfono para que entrara en directo mientras entrevistaban al youtuber Alain Paparazzi Cubano, recientemente arribado a Miami.

“Esto lo voy a decir directamente para el programa de Carlucho. La productora del show me llamó para que yo entrara al programa porque Alain [Paparazzi cubano estaba hablando maravillas de mí. A mí me llamó la atención porque yo y él hemos tenido discusiones. No tenemos una amistad y no hablamos nunca por privado”, señaló la intérprete en un video difundido en su perfil de Instagram.

“Cuando él estuvo preso en Cuba, yo estuve ahí para apoyarlo en su momento. Me puse a mirar el programa y vi que salgo apenas en un instante. No me cojan más a mí de ‘ratón de ferretería’ para levantar vistas ni para ninguna gracia de estas. No lo hagan más, para que ustedes tengan credibilidad tienen que hacer las cosas como son”, añadió.

“Las cosas se dicen sin mentir. Me han llamado para mentirme, para que yo entre y afirme cosas que yo ni siquiera había visto. Para que afirmara lo que decía Alain. El Funky le fue en contra. No me cojan a mí para esa gracia. ¿Estamos claros? No lo hagan más”, dijo también.

“No me engañen más así, respétense, para colmo, cuando le digo esto mismo en privado, me dejan en visto. No cuenten conmigo para eso”, concluyó.

El presentador aludido reaccionó en Instagram con un enigmático mensaje que escribió junto a una de sus frases más conocidas: “Si te lo dijo Carlucho, grábalo en piedra”.

“Una vez más esta frase cumple su cometido. Tener palabra es respetar a los demás y respetarse a sí mismo. La vida me ha dado tantas lecciones que ya me guardo en el silencio ante las provocaciones, insultos y burlas para responder con acciones” escribió Carlucho.

“Si yo te digo grábalo en piedra no es que está logrado, pero voy a hacer hasta lo imposible porque se cumpla. Dios me los bendiga a todos”, concluyó sin hacer referencia directa a las palabras de La Diosa.

La reciente llegada del youtuber Alain Lambert Sánchez ya ha dejado algunos titulares en pocas horas. Además de su tenso intercambio en directo con El Funky, en la citada entrevista para el Show de Carlucho, el influencer Alexander Otaola anunció este miércoles que prepara una demanda contra Alain Paparazzi Cubano para que demuestre varias acusaciones que ha hecho en su contra en los últimos años.

“Espero que Carlucho, Iván Herrera, Univista y que todos y cada uno de los que le dieron la bienvenida a Alain, desde Manuel Milanés hasta Coco Fariñas, hasta Aly Sánchez en un texto, todos, le donen dinero para pagar los abogados que va a necesitar Alain Paparazzi Cubano”, dijo Otaola en su programa, en el que enumeró algunas de las acusaciones vertidas por el youtuber.

“Yo soy tan bueno que el regalo que yo te voy a dar a ti, Alain, recién llegado, es poder probar en una corte, todas y cada una de las cosas que tú has dicho de mí. Te voy a dar la oportunidad de que las pruebes para que me destruyas completamente. Para que de una, recién llegado, conozcas cómo funciona la justicia norteamericana”, añadió el presentador.

Paparazzi cubano, por su parte, pidió el martes la unidad del exilio y lo hizo desde los alrededores del icónico restaurante Versailles, donde fue recibido por un grupo de cubanos de Miami. “Unión, unidad, muchos están atentando contra esa unión y ese es el mensaje que yo traigo y esa es la gran misión que yo tengo, unir a todo aquel que tenga un plan contra la dictadura, sin atacar a nadie ni entrar en chismes y bretes”, señaló Alain en mitad del grupo de personas que se acercaron a darle la bienvenida y saludarlo. “Ese que están mostrando no soy yo. Eso es entretenimiento. La dictadura no es creíble, no se le puede creer nada de lo que están inventando. Lo que sí sabemos es que ellos nos temen a nosotros”, dijo el youtuber en relación con el video que lo involucra presuntamente con el régimen de La Habana.

Alain Paparazzi Cubano aseguró que pronto retomará sus transmisiones en vivo a través de redes sociales.

