Unión Eléctrica de Cuba pronostica afectación de 945 MW

Apagón en Marianao, La Habana, Cuba Foto © Facebook / Enrique Diaz

La Unión Eléctrica cubana pronosticó afectación de 945 MW al horario pico de este sábado.

En su reporte diario la única compañía eléctrica de Cuba dijo que el viernes afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas de día. Señalaron que a las 20:40 horas se dio el momento de mayor afectación con 1,076 MW.

Facebook Unión Eléctrica UNE

En su pronóstico para este sábado se estima una afectación máxima de 900 MW en el horario diurno, pero en la noche se pronostica una afectación de 945 MW al pico.

La UNE reportó fuera de servicio por averías las unidades 6, 7 y 8 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidades 4 y 5 de la CTE Nuevitas, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté.

Facebook Unión Eléctrica UNE

La población ha reaccionado con críticas por la mala gestión que tiene el gobierno ante la actual crisis energética que golpea al país.

"¿Hasta cuándo creen que vamos a soportar? ¿Cuánto creen que pueden alargar el sufrimiento colectivo, la desesperación? ¿Cuándo el Estado buscará una solución? La que sea y dejo abierto el concepto de buscar una alternativa. No aguanto más levantarme sin corriente, comer sin corriente lo que logré cocinar cuando la ponen una hora, acostarme en la placa porque en los cuartos es imposible, no poder ver televisión, que las cosas se te echen a perder, las pocas que hay. Está situación prolongada en el tiempo es insostenible", dijo un cubano.

"Después no quieren que él pueblo se vote a las calles, pero ya la situación se torna invivible. No aguantamos más. Esto es inhumano, no podemos dormir, comer, hacer las tareas domésticas, tampoco tenemos agua ni para tomar. ¿Hasta cuándo? Nos están matando. Esto es peor que un cáncer. Ya estamos enfermos de los nervios. La falta de sueño no deja descansar tu cuerpo ni tus neuronas. La juventud está desencantada, frustrada. Los niños viviendo una película de terror y los ancianos que muchos están cansados y encamados. Esto no tiene nombre en la historia de Cuba. Es una falta de respeto", dijo otra persona.

Los cubanos han reaccionado con cacerolazos ante los continuos apagones. También este sábado se reportó por segunda noche consecutiva protestas en Nuevitas, Camagüey, donde se están produciendo largos cortes de servicio eléctrico. En la protesta de la madrugada de este sábado la policía intervino con acciones represivas.