Unión Eléctrica anuncia apagones para todo el día y la noche: "Ya esto no tiene nombre"

La Unión Eléctrica (UNE) de Cuba anunció cortes de electricidad para este lunes durante todo el día y la noche.

Según la publicación en su muro de Facebook, se prevén afectaciones máximas de 850 MW en el horario diurno y de 736 MW en las horas pico.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El día anterior, el servicio se afectó por déficit de capacidad las 24 horas, con una máxima afectación de 907 MW a las 8:50 pm. Aunque ese fue el peor registro, el servicio se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este lunes.

En este momento hay ocho unidades fuera de servicio por averías: tres de la CTE Mariel, dos de la CTE Felton, otras dos de la CTE Nuevitas y el bloque de la CTE Otto Parellada. Además, está en mantenimiento una unidad de la CTE Renté.

Para el horario pico, deben entrar en funcionamiento dos de estos bloques: uno de la CTE Nuevitas y otro de la CTE Mariel.

Cientos de personas comentaron indignadas en el post, donde mostraron su frustración por los intensos apagones, que cada día hacen aún más difícil la sobrevivencia en el país.

"Ya esto no tiene nombre", expresó una internauta.

"Si las termoeléctricas están en estado crítico es gracias a su incapacidad y su mal manejo. Adónde han ido a parar los presupuestos destinados a su mantenimiento, en 63 años no han tenido un paso de avance, han dejado que lleguen a tal grado de destrucción que ni el mago Merlín las mete a camino", dijo otra.

"No gasten más tiempo en dar explicaciones baratas de las desbaratadas termoeléctricas, ustedes por callar son cómplices de no decir ni reclamar en años un adecuado mantenimiento, con todo lo que necesita, con el presupuesto que lleva, no los remendoncitos baratos en los que las tienen desde hace años. Para los hoteles (a los que no todos podemos ir), las inversiones son millonarias, pero esas cifras no se dicen", señaló un matancero.

"No hay manera de que ustedes mejoren, siempre tienen algo, ya llevan cuatro meses en reparaciones y por lo que veo las reparaciones son por gusto, porque se supone que si están reparando y están dando mantenimiento tiene que haber alguna mejoría, y cada vez hay más déficit y mas problemas", alegó un camagüeyano.

"Y cuando dicen 'toda la madrugada' es literalmente así, TODAAA LA MADRUGADA. Es más, no hay una madrugada que se pueda dormir aunque sea tres horas seguidas", lamentó otro matancero.