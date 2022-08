Piden ayuda para recuperar cotorra robada en La Habana

Una cubana pidió ayuda para recuperar su cotorra robada en su casa en La Habana, y divulgó fotos de los ladrones cuando cometieron el hecho.

Kristen Alonso está ofreciendo una recompensa -aunque no precisó la cuantía- para quien le entregue a su mascota, Frida, y describió sus características por si los malhechores intentan venderla.

"Se llama Frida, tiene un año y 7 meses, habla cantidad. Dice: 'Frida, corre; Corre, Frida; Qué rico, ay, qué rico'. Dice: 'Ya, qué; ven acá, Kristen; Juli, papá, tata; Frida, dónde estás; Frida, entra; Baja, Frida; Frida, cállate; Cállate, Frida'. Se ríe cantidad y a carcajadas, modo burla, baila y se pone loca, grita cantidad y pelea, entre otras cosas", detalló.

Foto: Captura de Facebook / Kristen Alonso

Según Kristen, la cotorra fue robada el sábado pasado a las 2:30 de la mañana, y al darse cuenta acudió a la Policía a hacer la denuncia.

El hecho ocurrió en la calle 50 entre 19 y 21, en el municipio Playa. Los ladrones fueron dos hombres que también se llevaron tres lámparas de tubos de luz fría.

Foto: Captura de Facebook / Kristen Alonso

"El que se encaramó a tapar las cámaras tiene tatuajes en el brazo derecho, un Miky, un puerquito de los cuentos Disney, y tiene a Garfier también, tiene como un número que parece ser el 69 en la mano, entre otros dibujos, y en la cara un corazón; en el otro codo parece tener un grano ciego. Estaba con chancletas blancas, que tenían un 23, y chor blanco, camiseta blanca", precisó la víctima.

Foto: Captura de Facebook / Kristen Alonso

"El otro tenía un short negro, pulóver negro de unos garabatos y un dibujo delante, y tenis popis negros y blancos. Traían un palo grande. Los policías recogieron muestras de olor y se llevaron las grabaciones, recemos por que los cojan", añadió.

Foto: Captura de Facebook / Kristen Alonso

La dueña de Frida compartió su teléfono para cualquier información: 54318045.

"Mi querida Frida, la niña malcriada de mami, la extraño muchísimo, debe estar muy triste y asustada ,ella no está adaptada a estar enjaulada y no le gustan los desconocidos. Grita cantidad, dice: '¡Corre, Frida!'. Nos llama a todas en la casa. (...) Solo come semilla de girasol y galletita, y poquito pan, no come más nada. No sabe volar y es hembra", agregó.