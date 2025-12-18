Apagones masivos en todo el país: La UNE reporta déficit cercano a los 2,000 MW

Vídeos relacionados:
La Unión Eléctrica (UNE) informó que Cuba enfrenta nuevamente apagones generalizados en todo el territorio nacional, con afectaciones sostenidas durante las 24 horas y un déficit de generación que se acerca a los 2,000 megawatts (MW).
Así lo indicó la entidad en una nota informativa publicada este jueves 18 de diciembre sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Según el reporte, el miércoles el servicio eléctrico estuvo afectado de manera continua. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación se registró a las 6:30 pm, cuando alcanzó 1,948 MW, una de las cifras más altas reportadas en los últimos días.
Esta situación refleja la persistente incapacidad del sistema para cubrir la demanda nacional de electricidad.
En cuanto al estado del sistema este jueves, a las 6:00 am la disponibilidad era de 1,530 MW frente a una demanda de 2,180 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 660 MW por déficit de capacidad.
Para el horario del mediodía, la UNE estimó que las afectaciones podrían ascender a unos 1,100 MW.
Lo más leído hoy:
El informe señala varias incidencias graves en la generación térmica.
Permanecen averiadas la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la 5 de la CTE Nuevitas y la 2 de la CTE Felton.
A estas se suman cuatro bloques fuera de servicio por mantenimiento programado en la CTE Mariel, Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.
En total, las limitaciones en la generación térmica representan 453 MW indisponibles.
A los problemas técnicos se añaden las afectaciones por falta de combustible y lubricantes. La UNE reportó que 91 centrales de generación distribuida se encuentran fuera de servicio por esta causa, lo que equivale a 768 MW.
Además, otros 82 MW están indisponibles específicamente por falta de lubricante, elevando a 850 MW el total afectado por limitaciones de este tipo.
De cara al horario pico nocturno, el panorama es especialmente crítico.
La UNE prevé una disponibilidad de 1,530 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,400 MW, lo que generaría un déficit de 1,870 MW. De mantenerse estas condiciones, la afectación podría rondar los 1,900 MW, con apagones extensos en casi todo el país.
En el caso de La Habana, la Empresa Eléctrica de la capital informó que el servicio estuvo afectado el día anterior durante nueve horas y dos minutos.
La máxima afectación en la ciudad fue de 282 MW a las 6:00 pm, y el servicio fue restablecido a las 11:02 pm.
Según la nota, durante la madrugada no hubo afectaciones por déficit de capacidad de generación, aunque la entidad aclaró que las interrupciones en la capital dependen directamente de las exigencias del SEN a nivel nacional.
Por su parte, los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron un total de 2,921 megawatts hora (MWh) en el día, con una potencia máxima de 600 MW entregada durante el horario del mediodía.
No obstante, este aporte no resulta suficiente para compensar las múltiples salidas de unidades térmicas y las limitaciones por combustible.
El escenario descrito por las autoridades eléctricas confirma la continuidad de una crisis energética marcada por averías, mantenimientos prolongados y escasez de insumos básicos, que sigue impactando de forma severa la vida cotidiana de la población cubana.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética en Cuba
¿Cuál es el déficit actual de generación eléctrica en Cuba?
El déficit actual de generación eléctrica en Cuba se acerca a los 2,000 MW. Este problema ha provocado apagones generalizados en todo el país, afectando severamente la vida cotidiana de la población.
¿Cuáles son las principales causas de los apagones en Cuba?
Las principales causas de los apagones en Cuba incluyen averías en las centrales termoeléctricas, falta de combustible y lubricantes, y un mantenimiento insuficiente. Estas condiciones han dejado a muchas unidades fuera de servicio, exacerbando la crisis energética en el país.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para mitigar la crisis energética?
El gobierno cubano ha intentado mitigar la crisis energética mediante el mantenimiento programado de centrales y la incorporación de parques solares fotovoltaicos. Sin embargo, estas medidas han demostrado ser insuficientes ante el colapso del sistema termoeléctrico y la falta crónica de recursos.
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida cotidiana de los cubanos?
La crisis energética afecta gravemente la vida cotidiana de los cubanos, impidiendo la refrigeración de alimentos, el uso de electrodomésticos y el cumplimiento de actividades básicas como cocinar y ventilar los hogares. Los apagones prolongados también impactan la salud, la educación y la economía del país.
¿Qué papel juegan las energías renovables en la crisis eléctrica de Cuba?
Aunque las energías renovables, como la solar, han aumentado su aporte, su contribución sigue siendo insuficiente para cubrir el déficit energético en Cuba. La incorporación de nuevos parques solares no ha logrado compensar las pérdidas significativas en la generación térmica.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.