Apagones masivos en todo el país: La UNE reporta déficit cercano a los 2,000 MW

La Unión Eléctrica (UNE) informó que Cuba enfrenta nuevamente apagones generalizados en todo el territorio nacional, con afectaciones sostenidas durante las 24 horas y un déficit de generación que se acerca a los 2,000 megawatts (MW).

Así lo indicó la entidad en una nota informativa publicada este jueves 18 de diciembre sobre el estado del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Según el reporte, el miércoles el servicio eléctrico estuvo afectado de manera continua. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación se registró a las 6:30 pm, cuando alcanzó 1,948 MW, una de las cifras más altas reportadas en los últimos días.

Esta situación refleja la persistente incapacidad del sistema para cubrir la demanda nacional de electricidad.

En cuanto al estado del sistema este jueves, a las 6:00 am la disponibilidad era de 1,530 MW frente a una demanda de 2,180 MW, lo que provocó una afectación inmediata de 660 MW por déficit de capacidad.

Para el horario del mediodía, la UNE estimó que las afectaciones podrían ascender a unos 1,100 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica (UNE)

El informe señala varias incidencias graves en la generación térmica.

Permanecen averiadas la unidad 5 de la CTE Máximo Gómez, la 5 de la CTE Nuevitas y la 2 de la CTE Felton.

A estas se suman cuatro bloques fuera de servicio por mantenimiento programado en la CTE Mariel, Santa Cruz y Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos.

En total, las limitaciones en la generación térmica representan 453 MW indisponibles.

A los problemas técnicos se añaden las afectaciones por falta de combustible y lubricantes. La UNE reportó que 91 centrales de generación distribuida se encuentran fuera de servicio por esta causa, lo que equivale a 768 MW.

Además, otros 82 MW están indisponibles específicamente por falta de lubricante, elevando a 850 MW el total afectado por limitaciones de este tipo.

De cara al horario pico nocturno, el panorama es especialmente crítico.

La UNE prevé una disponibilidad de 1,530 MW frente a una demanda máxima estimada de 3,400 MW, lo que generaría un déficit de 1,870 MW. De mantenerse estas condiciones, la afectación podría rondar los 1,900 MW, con apagones extensos en casi todo el país.

En el caso de La Habana, la Empresa Eléctrica de la capital informó que el servicio estuvo afectado el día anterior durante nueve horas y dos minutos.

La máxima afectación en la ciudad fue de 282 MW a las 6:00 pm, y el servicio fue restablecido a las 11:02 pm.

Captura de Facebook / Empresa Eléctrica de La Habana

Según la nota, durante la madrugada no hubo afectaciones por déficit de capacidad de generación, aunque la entidad aclaró que las interrupciones en la capital dependen directamente de las exigencias del SEN a nivel nacional.

Por su parte, los 33 nuevos parques solares fotovoltaicos aportaron un total de 2,921 megawatts hora (MWh) en el día, con una potencia máxima de 600 MW entregada durante el horario del mediodía.

No obstante, este aporte no resulta suficiente para compensar las múltiples salidas de unidades térmicas y las limitaciones por combustible.

El escenario descrito por las autoridades eléctricas confirma la continuidad de una crisis energética marcada por averías, mantenimientos prolongados y escasez de insumos básicos, que sigue impactando de forma severa la vida cotidiana de la población cubana.