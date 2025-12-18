Así queda la nueva tasa oficial en CADECA: Mira las diferencias con la de El Toque

Vídeos relacionados:

El Banco Central de Cuba (BCC) publicó este jueves 18 de diciembre de 2025 las nuevas tasas oficiales de cambio que regirán en las casas de cambio (CADECA) dentro del llamado “mercado cambiario transformado”.

Por primera vez se incluye una tasa “flotante” que, según el régimen, se actualizará diariamente en función de la oferta y la demanda.

Sin embargo, la comparación con las tasas del mercado informal publicadas por el medio independiente El Toque demuestra que la realidad del bolsillo cubano sigue muy lejos de los números oficiales.

Tasas oficiales en CADECA (18 de diciembre de 2025)

Dólar estadounidense (USD): compra a 401.80 CUP , venta a 418.20 CUP

, venta a 418.20 CUP Euro (EUR): compra a 471.79 CUP , venta a 491.05 CUP

, venta a 491.05 CUP MLC (equivalente al USD bancario): no aparece listado, pero se asume dentro del mismo rango que el dólar.

Estas cifras marcan la primera “tasa flotante” anunciada por el BCC, dentro del Segmento III del nuevo esquema cambiario.

En la práctica, esto significa que el dólar oficial se acerca a los 400 pesos, un salto considerable respecto al anterior cambio de 120 CUP, pero todavía muy por debajo del valor real del mercado callejero.

Comparación con el mercado informal

Según el monitor independiente El Toque, que sigue el comportamiento de las operaciones entre particulares a través de una metodología que promedia los anuncios de compraventa de divisas en redes sociales en tiempo real, las tasas informales de este 18 de diciembre son:

Dólar (USD): 440 CUP

Euro (EUR): 480 CUP

MLC: 300 CUP

Esto quiere decir que el dólar en la calle vale casi 40 pesos más que en CADECA, y el euro apenas está 10 pesos por encima.

Esa brecha —que el gobierno intenta cerrar con la nueva “tasa flotante”— muestra que el mercado estatal sigue operando por detrás de la realidad económica del país.

¿Por qué hay tanta diferencia?

La distancia entre las tasas oficiales y las informales tiene una causa estructural: la escasez de divisas en manos del Estado y la desconfianza generalizada en el peso cubano.

En otras palabras: el régimen no tiene suficientes dólares para abastecer el mercado oficial, por lo que restringe la venta y fija un valor que no refleja la verdadera oferta y demanda.

Mientras tanto, los cubanos que reciben remesas o trabajan con divisas preferirán cambiarlas en el mercado informal, donde el precio es más alto y las transacciones son inmediatas.

Esa dinámica hace que el mercado negro siga marcando el ritmo. Aunque el Banco Central hable de “flotación controlada”, en la práctica no hay flotación: hay manipulación.

Como explican varios economistas, entre ellos Mauricio de Miranda Parrondo, las tasas múltiples —como las que mantiene el régimen— solo segmentan el mercado y crean distorsiones.

La población, que no tiene acceso a los segmentos privilegiados (1x24 y 1x120), termina pagando la factura de esas diferencias.

El espejismo de la tasa flotante

El BCC aseguró que la tasa del Segmento III “se ajustará diariamente según las condiciones reales de la economía”.

Sin embargo, mientras el Estado siga siendo el único que controla la oferta de divisas y las operaciones se limiten a unas pocas sucursales de CADECA, esa “flotación” será meramente simbólica.

En otras palabras, el dólar flota, pero en una pecera cerrada.

El anuncio de una tasa de 401.80 CUP para la compra puede parecer un intento de acercarse al mercado real, pero sigue sin resolver el problema de fondo: los cubanos comunes no pueden acceder libremente a dólares ni euros.

El resultado será predecible: el mercado informal seguirá siendo el verdadero termómetro de la economía cubana.

En resumen

El Banco Central intenta mostrar con esta nueva tasa que el Estado “escucha al mercado”, pero la brecha entre los precios oficiales y los reales revela que el sistema sigue desconectado de la calle.

La medida no elimina el mercado informal: solo lo legitima como referencia real.

Mientras la economía siga bajo control centralizado y sin una unificación cambiaria transparente, cada cubano seguirá haciendo sus cuentas con la tasa de El Toque, no con la de CADECA.