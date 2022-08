Gobierno cubano importa sal desde España para vender en MLC

Un cubano identificado en sus redes sociales como El Revoltoso denunció que el gobierno castrista está vendiendo sal producida en España en las tiendas en moneda libremente convertible.

"Un pomo de sal a 11.54 MLC. Por muy buena que sea (que no sé), qué cubano va a gastar eso en un pomo de sal, por Dios, con la situación como está, que no hay nada, y la situación económica esta en candela. Tienen 2 en marketing los berracos estos", dijo en su cuenta de Twitter.

El Revoltoso compartió una foto de los pomos de sal en escamas de apenas 400 gramos, que se ofertan en la tienda El Samurai, perteneciente a la Corporación CIMEX y situada en San José de las Lajas, en Mayabeque.

La sal en cuestión es de la marca española La Barraca, que se anuncia en su página web como una empresa especializada en especias y condimentos de las de mayor prestigio en España.

Fundada en 1912, La Barraca se anuncia como un negocio familiar que ofrece productos de alto consumo y otros de valor gourmet, que se pueden encontrar en todo el territorio nacional e internacional.

Varios cubanos comentaron en la publicación, alegando que es inadmisible que una isla no sea capaz de producir sal para el consumo de su población.

"Rodeados de mar y trayendo sal de España, que además solo cuesta tres euros en el mercado del país ibérico. ¿Cómo te quedó el ojo?", comentó el usuario identificado como El dictador de tu corazón.

"Ni sal son capaces de producir los sala'os comunistas estos", dijo otro internauta.

"¡Y de España! ¡Cuánto han gastado para importar esa sal cuando estamos rodeados de mar!", agregó una tuitera.

"Coño, qué sal más cara, ni en el país más caro de Europa. Ni la sal del Himalaya", dijo otra.

Otro cubano señaló que por donde vive en una tienda en MLC venden un pomo de aceite de tres litros en 110 MLC.

"Parece que no se gasta nunca", ironizó.

"Imaginen que tienda se llama Samurai, ¡así serán los sablazos que dan!", expresó otro internauta.

Hace casi un mes el fotorreportero cubano Pedro Luis García denunció que el famoso café La Llave, que desde hace décadas se produce en Estados Unidos, se vende en Cuba en tiendas en MLC a 7.50 dólares el paquete.

"¿La Llave para abrir la puerta del embargo? Me gusta mucho el café y siempre me llaman la atención sus marcas. Entré hoy a un establecimiento y mis ojos no lo querían creer. Ahora el café La Llave llegó a La Habana ante los desamparados y cientos de cubanos que no lo pueden comprar", dijo García en su perfil de Facebook.

"Salí diciendo... 'Vergüenza contra dinero'. Aclaro, nadie me paga en dólares y no lo compré", aseguró el fotorreportero.

El café La Llave no solo se comercializa en La Habana, también lo han visto en tiendas en Varadero y en otras provincias de Cuba, siempre en divisas y a un precio fuera del alcance de la mayoría de los cubanos.

También la carne de cerdo, principal producto cárnico nacional que desde hace meses escasea en los mercados, se importa desde Brasil para venderse en MLC.

En enero de este año, el ensayista Miguel Alejandro Hayes la encontró en el Centro Comercial La Puntilla, de Miramar, en La Habana.

"Importar carne de cerdo de Brasil para vender en MLC. ¿El proyecto de la continuidad? Es que de ahí no salen, y ya esto es tocar fondo (otro fondo más abajo)", expuso en su cuenta de Twitter.