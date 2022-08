CNN sobre apagones en Cuba: Están poniendo a prueba incluso a los más pacientes

La cadena estadounidense de noticias CNN realizó un reportaje sobre la crisis energética que vive Cuba, a partir del aumento de los apagones en medio de las altas temperaturas del verano, y aseguró que los cortes en el servicio eléctrico “están poniendo a prueba incluso a los más pacientes”.

“Soportar temperaturas de verano abrasadoras y cortocircuitos en la red eléctrica ha sido parte de la vida en Cuba durante mucho tiempo, pero ahora el país está lidiando con cortes de energía severos que están poniendo a prueba incluso a los más pacientes”, advierte el trabajo de la televisora en su descripción.

Mientras, las primeras imágenes muestran una calle cubana completamente oscura con numerosas familias esperando en las aceras a que regrese la corriente para poder dormir, pues en la mayoría de los casos, las interrupciones al servicio eléctrico duran hasta 16 horas diarias.

“Es bien difícil, muy incómodo, a la hora de ir a la cama no puedes porque los mosquitos te comen vivo y el calor no te deja dormir”, indicó un cubano al periodista Patrick Oppmann de CNN, quien explicó además que los apagones no son nuevos en la isla.

El reportero agregó que estas son las afectaciones más severas de las últimas décadas y que constituyen un ejemplo de la calamidad económica en que se ha convertido Cuba, cuyos problemas se agudizan a partir del descenso del turismo y el aumento de la inflación.

“El gobierno cubano culpa al recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos por los apagones, pero la falta de inversiones en el sector eléctrico controlado por el Estado y un incendio masivo que destruyó la mayor instalación cubana de almacenamiento de combustibles ha llevado la crisis al quiebre”, advirtió también CNN.

Según el reportaje, la frecuencia de los apagones ha provocado que la población tome las calles en protestas masivas que el gobierno no suele permitir, por lo que el mandatario Miguel Díaz-Canel ha dicho que los manifestantes tienen que tener paciencia y que algunas personas se aprovechan de la situación para gritar consignas antirrevolucionarias.

“Las autoridades admitieron que no hay solución inmediata para los apagones que tienen un impacto directo en la vida de las personas que no pueden ir a la escuela o al trabajo y que con frecuencia tienen que dormir en las calles, expuestos a mosquitos que contagian enfermedades como el dengue. En este punto no hay evidencias de que la crisis energética vaya a mejorar pronto”, agregó Oppmann en su reporte.

Precisamente este domingo la Unión Eléctrica anunció más apagones por averías en cinco termoeléctricas. “Se encuentran fuera de servicio por averías las unidades 6 y 7 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidades 4 y 5 de la CTE Nuevitas, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Renté. Se encuentra en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Renté”, afirmó el monopolio cubano de la electricidad en sus redes sociales.

El sábado último, al concluir una visita a la termoeléctrica del Mariel, en Artemisa, Díaz-Canel dijo ante los medios de prensa oficialistas que la crisis energética de Cuba no tendrá solución a corto plazo. "Toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, incertidumbre; para hacer convocatorias a hechos vandálicos y de terrorismo, para promover desorden social, alteración del orden y de la tranquilidad ciudadana", añadió.