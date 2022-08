Karol G celebra el rotundo éxito de su tema "Gatúbela"

¡"Gatúbela" es todo un éxito! El más reciente estreno de Karol G junto a Maldy ha causado toda una revolución en las plataformas digitales.

Aunque La Bichota remarcó en sus historias de Instagram los ocho millones de reproducciones que había alcanzado en solo horas el videoclip de este "perreito rico", como ella misma lo calificó en sus redes, las cifras siguen disparadas y un día después del estreno ya tiene más de 12,9 millones de visualizaciones.

Captura Instagram / Karol G

Sin embargo, el éxito de “Gatúbela” no ha quedado solo allí, la colombiana compartió con sus fans un video para anunciar que el tema tuvo un debut de lujo en Spotify.

“Quería hacer un video para decirle a todos que estaba muy contenta porque 'Gatúbela' debutó en el número 37 en Spotify”, compartió Karol G en las imágenes.

Captura Instagram / Karol G

Esta no fue la única buena noticia, y es que “Provenza”, el otro exitazo de La Bichota, “sigue rompiendo, está en el 17 después de cuatro meses. ¡Ay, por favor!”.

Captura Instagram / Karol G

El nuevo videoclip de Karol G es todo un escándalo, ardiente como su nuevo cabello rojo, tanto así que YouTube lo consideró “subidito de tono” y lo censuró para algunos países y usuarios por unos minutos.

La información la dio a conocer la propia cantante en sus redes sociales y acto seguido compartió el enlace a la canción para aquellos seguidores que solo pudieran escucharla.

No obstante, la “intervención” de YouTube no causó mucho daño y allí están las cifras para demostrarlo.

Otro que casualmente estrenó su nuevo tema este viernes fue la expareja de Karol G, el rapero Anuel AA.

Minutos antes del lanzamiento de “Gatúbela”, el puertorriqueño subió a la plataforma digital su tema “Mercedes Tintia”, desatando las especulaciones de los medios que aluden a una guerra musical entre ambos artistas a ritmo de estas dos canciones.

Disputa o no, lo cierto es que el género urbano vive días intensos de la mano de ambos artistas.

Si aún no has disfrutado de los videoclips aquí los compartimos, para que no te quedes alejado de los estrenos.

