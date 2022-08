Inicia semana de apagones en Cuba con afectación de 890 MW en hora pico

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) indicó que la afectación máxima para el pico eléctrico este lunes podría ser de 890 MW, e inició así la semana anunciando más apagones.

Confirmaron que el domingo se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación durante las 24 horas y el máximo de afectación fue 1,035 MW a las 20:10 horas, un dato superior a lo planificado porque según el reporte, a las 19:40 horas salieron de servicio las tres centrales flotantes de Mariel por una tormenta en la zona.

Facebook Unión Eléctrica UNE

Este lunes en el pronóstico indican que habrá una afectación máxima de 600 MW en el horario diurno, pero en la noche asciende a 890 MW.

La UNE reporta como "fuera de servicio por averías" las unidades 6 y 7 de la CTE Mariel, la unidad de la CTE Otto Parellada, las unidad 4 de la CTE Nuevitas, las unidades 1 y 2 de la CTE Felton y la unidad 6 de la CTE Rente. Además tienen en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Rente.

En los comentarios a la información de la empresa estatal se nota el malestar de la población. Algunas personas denuncian que no se pueden organizar para aprovechar el tiempo con electricidad en sus actividades diarias porque la UNE incumple los cronogramas de los apagones.

"El estrés es demasiado debido a los apagones como todos sabemos, pero lo peor es que la quitan y la ponen cuando les parece. Así de verdad que no se puede por mucha paciencia que una quiera tener. ¡Por favor que cumplan con lo establecido en la programación!", dijo una ciudadana.

Otros fueron más críticos y aseguran que en los reportes de la UNE "no hablan más mentira porque no pueden. Todos los días hay afectaciones pero lo más lindo es que no respetan ni el horario que ellos mismos ponen".

Este domingo el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez culpó al embargo de Estados Unidos de la crisis energética y negó que la situación se deba a "actividad enemiga".

"Tiene que ver con las afectaciones sistemáticas que durante todos estos años ha provocado el bloqueo (embargo), que dejó al país sin financiamiento posible para realizar las labores de mantenimiento, reparación e inversión que necesitaba el sector electro-energético", dijo desde la central termoeléctrica del Mariel, Artemisa.