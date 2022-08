Yusuam sobre Díaz-Canel: “Tienen en nuestro presidente a un maestro”

El diputado cubano Yusuam Palacios Ortega, presidente del Movimiento Juvenil Martiano, calificó de "maestro" al mandatario Miguel Díaz-Canel por la manera en que gestiona la actual crisis energética que atraviesa la isla.

"Porque los temas más sensibles para el pueblo, más difíciles en ocasiones tensas, más susceptibles de ser manipulados; tienen en nuestro presidente Díaz-Canel a un maestro", escribió el polémico dirigente cubano en Twitter.

Palacios Ortega aseguró que el líder del gobierno cubano da explicaciones llenas de luz, en medio de todos los apagones que sufren los cubanos por la incapacidad de incrementar la capacidad de generación eléctrica.

Los elogios del dirigente hacia el mandatario cubano se tradujeron en un aluvión de críticas por parte de los internautas, fundamentalmente por plegarse al poder de una manera desfachatada.

"Cuánta vergüenza sentiría Martí por tu asquerosa tracatanería", escribió una persona.

"Que explique por qué coño no hay dinero para reparar las termoeléctricas, y que no me digan que es por el bloqueo porque China produce todo", apuntó otro internauta.

"La dictadura militar de Cuba está tan divorciada de la realidad que todos acabarán como se merecen", refirió un ciudadano.

Los elogios de Palacios Ortega a Díaz-Canel tuvo lugar luego de varias intervenciones públicas en las que el mandatario reiteró que la crisis energética que atraviesa el país no tendrá solución en los próximos meses y solo después de diciembre podrá distinguirse cierta mejoría en relación a los apagones que sufren los cubanos.

El presidente cubano culpó al embargo de dejar al país sin el financiamiento necesario para realizar las labores de mantenimiento, reparación y llevar a cabo nuevas inversiones en el sector electroenergético.

"Tenemos un proceso acumulado de deterioro tecnológico", apuntó.

Tras las protestas masivas de ciudadanos en diferentes provincias, siendo la de Nuevitas, Camagüey una de las más mediáticas, el dirigente político cubano calificó de indecentes a aquellos que con todos sus derechos ocupan las calles de manera pacífica para demostrar su inconformidad con la gestión de la crisis.

"Toda esta situación ha sido aprovechada por los enemigos de la revolución para crear desaliento, incertidumbre; para hacer convocatorias a hechos vandálicos y de terrorismo, para promover desorden social, alteración del orden y de la tranquilidad ciudadana", dijo Díaz-Canel.

La respuesta del gobierno a las protestas ha sido criticada por diferentes grupos de la sociedad civil independiente y algunas figuras vinculadas al oficialismo, como el cantautor Silvio Rodríguez, quien destacó que el pueblo puede acabar enfrentándose al poder político si continúan las acciones represivas.