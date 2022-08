Cubanos responden a crisis eléctrica: ¿Cómo sobrevivir a 15 horas de apagones?

La youtuber cubana conocida como Hildina, entrevistó a varios santiagueros para conocer su criterio sobre los apagones que se programan en el territorio desde hace meses, por la crisis energética en Cuba.

Ante la pregunta de "¿Cómo sobreviven a 15 horas de apagones?" los santiagueros han respondido con total espontaneidad: "Muy mal".

Algunos sacan los colchones para dormir en los portales y terrazas de sus casas, pues el calor y los mosquitos no dejan conciliar el sueño. Otros aseguraron que los momentos con electricidad se viven con estrés y miedo, haciendo todas las cosas muy rápido porque en cualquier instante pueden volver a quitar la corriente.

"Hay mucho calor, hambre, miseria y necesidad. No hay nada, estamos en bata de casa", dijo un cubano que se dedica a cortar césped. El hombre mostró que solo llevaba tres pesos en el bolsillo. "No hay jabón pa' lavar, no hay aceite, no hay nada. Esto está enreda'o", dijo otra persona.

"Me he adaptado a los apagones porque no me queda otro remedio. No se me ha echado a perder nada, porque no tengo nada en el frío, solo agua. Soy licenciado en Cultura Física, profesor y estoy de vacaciones", dijo un cubano mientras vendía granizado en sus días de descanso para llegar con algo de dinero a fin de mes.

"Yo necesito vivir como un ser humano, sin necesidad de ser millonario. Solo quiero tener mis necesidades básicas cubiertas y no puedo. (...) Cada día esto empeora más, cada día es más triste la situación económica del cubano. Nadie lo dice, todo el mundo lo sufre. Estamos perdidos, no hay sueños, ni ilusiones, nada. Ahora mismo quisiera que cayera una bomba y me explotara a mí solo", confesó otro santiaguero.

Las personas sufren la rotura de los electrodomésticos por los continuos cortes de electricidad. Estos artículos duraderos son muy difíciles de adquirir en Cuba y tienen un alto precio, por lo que cualquier desperfecto en ellos crea un problema serio para las familias.

Otro tema que denunciaron los santiagueros fue el alto precio de los alimentos en Cuba. Indicaron que vale más de 260 pesos una libra de carne de cerdo, 30 pesos un huevo y hasta 900 y mil pesos por un cartón de huevos.

La youtuber Hilda pronto será madre y el tema de los apagones es algo que reconoce como un reto para quienes tienen niños en Cuba, por las dificultades que implica para conservar alimentos, por el calor, etcétera.

La joven en sus aficiones indica que le encanta leer y bailar. En su canal muestra la vida cotidiana en la isla y comparte videos de viajes. Hace poco tiempo otro de sus audiovisuales recibió muchas visitas y comentarios porque estaba dedicado a la escasez de medicamentos en Cuba.