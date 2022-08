Hombre de Florida acusado de conspirar para cometer fraude mediante un esquema Ponzi

Dinero (imagen de referencia) Foto © Creative Commons

Un hombre del sur de Florida fue acusado de conspirar para cometer fraude electrónico a través de un esquema Ponzi de inversión, con el cual se habría adjudicado millones de dólares.

Pavel Ramón Ruiz Hernández, de 29 años, y sus co-conspiradores, habrían defraudado a varios inversores por más de 42 millones de dólares a través de la empresa MJ Capital Funding, LLC.

Mediante la ejecución de un esquema de fraude Ponzi, habrían pagado a los inversores existentes con dinero de los fondos de los nuevos inversores, mientras se apropiaban indebidamente de millones de dólares, comunicó el Departamento de Justicia del Distrito Sur de Florida.

De la investigación conducida por el Buró Federal de Investigación (FBI) se conoció que el acusado y sus socios, por medio de la empresa MJ Capital Funding, de Pompano Beach, ofrecieron anticipos de efectivo a comerciantes (MCA por sus siglas en inglés), un tipo de financiación a corto plazo que suelen utilizar las pequeñas y medianas empresas.

Desde marzo hasta de agosto de 2021, cuando fueron interpuestas las primeras denuncias, Ruiz Hernández y sus colegas solicitaron fraudulentamente dinero a los inversores para financiar los MCA de MJ Capital Funding. También se informó que reclutaron a otros para solicitar inversores adicionales, pagando a los reclutas alrededor del 10% del dinero que recaudaban cada mes.

Según los datos oficiales, Ruiz Hernández y sus co-conspiradores mintieron a los inversores sobre el uso que MJ Capital Funding hacía de los fondos de los inversores. El acusado dijo que utilizarían el dinero para ofrecer anticipos de financiamiento a comerciantes y que los beneficios del negocio de MJ sufragarían las devoluciones a los inversores, lo que no era cierto.

De hecho, MJ Capital Funding hizo pocas MCA y no obtuvo los beneficios que necesitaba para pagar las devoluciones de los inversores o los importes del capital, esclareció el informe policial.

Ruiz Hernández compareció este martes en el tribunal federal de Miami-Dade y, de ser encontrado culpable, deberá enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión, anunciaron Juan Antonio González, fiscal del distrito sur de Florida, y Robert M. DeWitt, agente especial a cargo del FBI en la oficina de Miami.

Un juez del tribunal federal de distrito determinará la sentencia después de considerar las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores estatutarios.

El sitio web de MJ, bloqueado por las autoridades, redirige a otra página que informa a los inversores de la orden contra la empresa y revela que miles de denuncias fueron interpuestas por los usuarios víctimas de la presunta estafa.

“Estamos revisando las miles de pruebas de reclamo y documentos que se presentaron oportunamente para identificar los reclamos válidos que se tramitarán a través de este procedimiento de administración judicial. Por favor sea paciente”, se lee en el sitio.

El Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, mediante una orden de emergencia presentada por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), logró el 12 de agosto de 2021 la restricción temporal y la congelación de activos de MJ Capital Funding por un presunto esquema Ponzi y la apropiación indebida de los ingresos de los inversores perpetrados por Johanna M. García, al frente de la empresa.

La estafa de MJ Capital integra un caso de fraude mayor en el cual García y sus empresas MJ Capital Funding, LLC y MJ Taxes and More, Inc. recaudaron al menos 70 millones de dólares de más de 2,150 inversores en una oferta de valores fraudulenta. García y los socios de sus empresas habían prometido a los inversores rendimientos anuales del 120 % al 180 %, según consta en la página de la institución gubernamental.

