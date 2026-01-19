La cantante cubana La Diosa protagonizó uno de los momentos más intensos de El Rancho de Destino al romper en llanto durante una conversación con Oyacito, en la que terminó revelando una historia desconocida hasta ahora: la estafa de la que fue víctima en Estados Unidos tras su concierto en el Watsco Center de Miami, donde perdió 80 mil dólares.
Todo comenzó cuando Oyacito cuestionó sus intenciones de donar el premio del concurso a los niños con cáncer del hospital St. Jude. El comentario encendió una discusión que terminó con La Diosa abriéndose sobre el tema. “Busqué 80 mil dólares en sponsors. Fui tan estúpida que dejé que los patrocinadores le pagaran directamente a la persona. Además de los tickets, yo no vi ni un solo dólar”, contó entre lágrimas.
La artista explicó que la persona con la que firmó el contrato fue demandada en múltiples ocasiones por hechos similares. “No tenía sentido gastar más dinero en abogados. Esa persona ya está reventada en demandas, y yo no iba a pagar para entrar en esa cola.” Según dijo, solo se pagó a los músicos, mientras que ella cubrió los salarios de los bailarines de su propio bolsillo.
“Nunca he hablado esto en redes,” confesó con la voz entrecortada. “Pero como Oyacito me preguntó por el Watsco Center, preferí decir la verdad. Yo salí sin un dólar de ahí. El lugar no tiene nada que ver, sino la persona con la que hice el contrato.”
Pese a esa amarga experiencia, La Diosa dejó claro que sigue apostando por el trabajo y por ayudar a los demás. “Yo tengo mi dinero; millonaria no soy, pero me puedo permitir que, si gano, le doy ese dinero a los niños con cáncer de St. Jude. Me da la gana hacerlo, es mi decisión.”
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.