“En Cuba no invierto ni un peso más”: Cubano indignado tras ser estafado por una moto en la isla

Un cubano residente en el exterior denunció en redes sociales que fue víctima de una estafa al intentar comprar una moto eléctrica para su hermano en la isla.

En un video viral, el joven relató cómo perdió el dinero enviado a través de Zelle y arremetió contra la falta de valores y las dificultades para invertir desde el extranjero en Cuba.

El hombre, identificado en TikTok como @yerovento, contó que durante mucho tiempo su hermano le había pedido una moto, pero él siempre había tenido miedo de comprar una por los frecuentes robos y hechos violentos relacionados con estos vehículos en el país.

Finalmente, su madre decidió comprar una moto eléctrica, pensando en la utilidad para los mandados y en las limitaciones físicas del propio afectado.

Según su testimonio, al intentar enviar el dinero para cerrar la compra a través de la aplicación Zelle, se topó con un límite de transferencia. Por ello, pidió ayuda a un amigo para completar el pago, pero tras enviar el dinero y compartir el comprobante, los supuestos vendedores desaparecieron.

“Me estafaron, se jodió la moto de mi hermano. En Cuba no invierto ni un peso más”, expresó indignado el joven, asegurando que esta experiencia le confirmó su desconfianza hacia las transacciones dentro del país.

El afectado calificó lo ocurrido como una muestra más de la falta de confianza y valores en la isla, y criticó duramente a quienes se aprovechan de los cubanos que viven en el extranjero.

“La gente en Cuba son unos faltas de respeto. Uno aquí hablando de libertad, y ellos allá viviendo en la mugre, aprovechándose del sacrificio de los demás”, añadió visiblemente molesto.

El video generó cientos de comentarios en TikTok, muchos de ellos de apoyo, y otros de cubanos que aseguraron haber vivido situaciones similares al enviar dinero o invertir en la isla.