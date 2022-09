EE.UU. condena acoso del régimen cubano contra la prensa independiente

Implementos de medios de comunicación Foto © Pixabay

El gobierno de Estados Unidos condenó el acoso del régimen castrista contra la prensa independiente cubana, luego de que varios reporteros del portal El Toque renunciaran por los chantajes y amenazas hacia ellos.

La embajada estadounidense en La Habana denunció que el gobierno cubano impidió a seis periodistas del citado medio viajar a una conferencia internacional, tras lo cual nueve miembros del staff abandonaron la publicación, alegando presiones de la Seguridad del Estado.

"Condenamos el acoso del régimen cubano a la prensa independiente", señaló el tuit.

En los últimos días, al menos nueve periodistas de El Toque, medio especializado en temas de sociedad y economía, dejaron su trabajo por presiones directas e indirectas de los órganos de la Seguridad del Estado.

En un editorial titulado "La noche no será eterna", el portal de noticias explicó que "estos jóvenes periodistas han sido capaces de dar una demostración de civismo, a pesar de las presiones a las que están sometidos. Tienen miedo -lo tenemos todos-, pero aun así se han negado a declarar en contra de sus colegas y han señalado, con claridad, al represor".

"Nos genera un gran conflicto emocional que miembros del equipo se vean obligados a dejar de trabajar, sin otra razón que la de un autoritarismo que no rinde cuentas", añadió el texto.

Los represores no solo exigieron a los reporteros pedir la baja. También los amenazaron con decomisarles sus medios de trabajo y con extender la prohibición de salida del país a cualquiera que integre el colectivo. De no cumplir esas exigencias, podrían ser procesados judicialmente bajo el nuevo Código Penal.

Una de las comunicadoras que dejó el medio fue Meilin Puertas Borrero.

"Me voy porque otros me obligan. Me obligan a irme de elToque y a no trabajar en otro medio alternativo, y guardar, casi por ende, mi título bajo un colchón", denunció en un post de Facebook.

Por su parte, su colega Mauro Roberto Díaz Vázquez renunció, alegando que tienen prioridad su salud mental y el bienestar familiar.

"Me voy para tener el derecho a la libre circulación. Me voy porque no quiero volver a ver a mi abuela con la presión en las nubes, ni las lágrimas de mi padre o la depresión de mi madre. Me voy porque antepongo mi futuro y mis sueños de una vida mejor y más libre", escribió en sus redes sociales.

Estos jóvenes profesionales fueron forzados a dejar su trabajo luego de que El Toque denunciara que el gobierno prohibió a seis de sus reporteros viajar a Argentina, a un evento internacional.

La plataforma de noticias reveló que el jueves 25 de agosto, el Ministerio del Interior impidió a los jóvenes abordar el vuelo AR1327 de Aerolíneas Argentinas con destino a Buenos Aires, en el aeropuerto José Martí.

Debían asistir al Media Party, la conferencia de innovación en medios más importante de América Latina.

"Sin explicaciones y bajo la discrecionalidad que permite la legislación cubana, nuestros colegas han sido 'limitados', y pasan a engrosar la larga lista de quienes sufren la vulneración de sus derechos más elementales por razones políticas", detalló el reporte.