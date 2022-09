Anuel AA triunfa con sus tenis en colaboración con Reebok

El trapero boricua Anuel AA está triunfando no solo con sus temas "Mercedes Tintia" y "Delincuente", sino con el lanzamiento de su colección de tenis en colaboración con la marca Reebok.

The Sky Above The Street es el nombre de la línea, que cuenta con un modelo clásico y otro estilo bota, ambos están hechos de cuero rojo y negro y con detalles distintivos del artista, como su nombre en la parte de atrás y el costado o su popular frase "Real hasta la muerte" en la plantilla.

Los tenis también tienen la firma de Anuel bordada y la bandera de Carolina, su ciudad natal en Puerto Rico.

"Incorpora mucho de mi estilo personal, como pequeños toques de diseño y el color rojo", dijo a People.

El modelo clásico, Anuel Classic Leather, tiene un precio de 100 dólares, mientras el modelo Pump Omni Zone 2 cuesta 170. También las puedes encontrar en las tiendas Foot Locker de Estados Unidos.

La presentación de los zapatos se realizó en la tienda Foot Locker en Plaza Las Américas, San Juan, Puerto Rico.

"Esta colaboración es especial para mí y estoy feliz de celebrar mi primera [colección] de tenis, devolviéndole [a la comunidad] y conectando con mis fans en Puerto Rico", dijo a People.

Anuel, que asegura que desde niño tenía pasión por los tenis deportivos, presumió de su nueva colección de calzado en su último videoclip "Mercedes Tintia".

