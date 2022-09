Luis Silva sobre el apagón: "Ha cogido a gente hasta afeitándose"

El humorista cubano Luis Silva bromeó sobre los apagones diciendo que a él casi no le afectan.

El popular intérprete del personaje de Pánfilo compartió un video en su cuenta de Instagram en el que ironizó señalando que en la zona donde vive solo quitan la electricidad un rato.

"Pensándolo bien, ¿problemas con la electricidad en el barrio mío? No, rara vez se va. Si se va, se va un minutico, algo de eso, vaya", dijo.

Con una máquina de afeitar en la mano, el actor dijo que los apagones han sorprendido a mucha gente en el momento en que se están afeitando con la maquinita eléctrica.

"A mí nunca me ha pasado, eso de estarme afeitando y que se me vaya de pronto la electricidad, vaya, no sé, tengo que pensar, pero no recuerdo realmente que eso me haya pasado", dijo, mientras mostraba su cuello a medio afeitar.

Por último, Silva aseguró que sabe qué hacer cuando se va la corriente y dio a sus seguidores la solución: ponerse a estudiar inglés con el celular.

"Si te pasa eso, no te desesperes, coges el teléfono, que espero que tenga carga, e instala la aplicación de EducUp y te pones a estudiar inglés", propuso.

No es la primera vez que el humorista se refiere a los frecuentes y largos cortes de luz en Cuba.

En junio pasado, caracterizado como Pánfilo Epifanio, le envió un mensaje de audio a la cantante colombiana Shakira para invitarla a cantar en Cuba, y le recomendó que, si visita la Isla, trajera "una plantica eléctrica", por si acaso se iba la luz durante su espectáculo.

"Traes una plantica eléctrica por si acaso, no vaya a ser que en el medio del concierto tú te embulles cantando y te salgas del sistema electroenergético", dijo, en alusión a los apagones que sufren los cubanos.