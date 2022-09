"Te di paso", de La Diosa, ya disponible en las plataformas digitales

La Diosa Foto © Instagram / La Diosa

¡Día de estreno para La Diosa! “Te di paso”, el nuevo tema de la cantante cubana, aterrizó este sábado en las plataformas digitales.

Los fans de La Diosa estaban a la expectativa de este lanzamiento, pues la artista hace unos días adelantó en su perfil de Instagram cómo sonaba la nueva propuesta musical.

Aunque en ese momento la cantante no compartió la fecha del estreno, este sábado volvió a recurrir a la red social para invitar a sus seguidores a ir a su canal de YouTube para disfrutar del tema.

“'Te di paso'. A todo volumen con esta bomba. Gracias al Cartel por todo el trabajo que estamos haciendo juntos”, compartió anteriormente La Diosa en Instagram junto a un fragmento del videoclip.

La canción trata de una decepción amorosa, pero aunque La Diosa asegura que “para estar mal acompañada, mejor estar sola”, luego le canta a una nueva oportunidad en el amor y a alguien con quien es feliz y que le da lo que este no le dio.

“Así que riega la bola que no estoy pa´ matrimonio ni pa´ romance, lo que quiero es estar lejos de tu alcance, así que no me quemes que no te voy a dar un chance”, dice una parte de la letra.

El estribillo del tema, bastante pegajoso, parece estar conquistando a su público: “Te di paso, así que deja el papelazo, ya se rompió nuestro lazo, es que yo ando próspera y tú no sales del atraso”.

Varios de sus seguidores dejaron sus comentarios en el canal de YouTube de la cantante: “Éxitos como siempre, la mejor, eres única”; “Si el fuego en tu corazón es lo suficientemente fuerte, quemará cualquier obstáculo que se cruce en tu camino”; “Buenísimo tema, eres excelente artista, bendiciones y muchos éxitos”; “Aquí estoy siempre lista para bailar con tu música, siempre siguiendo a lo que mejor se escucha en Cuba, mi Diosa, otro palo por la cara”; “Diosa, qué rico, tú nunca decepcionas”.

Después de celebrar el éxito de “La papaya de 40 libras”, un tema que ya supera el millón de reproducciones, y estrenar hace algunas semanas “Pinguita de jardín”, La Diosa espera conquistar a su público una vez más.

