Desalojan y detienen a madre con dos niños que ocupó vivienda en La Habana

Una madre cubana denunció el desalojo de ella y sus dos hijos pequeños en la madrugada del domingo de una vivienda que había ocupado en La Habana.

“Me quieren sacar, yo tengo dos niños chiquitos”, exclamó Dailin Reyes Pedroso, madre de una niña de 10 meses y un niño de dos años, en una transmisión directa compartida en Facebook, donde mostró el momento del desalojo desde la llegada del presunto dueño de la casa con las autoridades, hasta su estancia en la estación de policía de Dragones, en La Habana Vieja, adonde la condujeron detenida.

En plena madrugada, los agentes llegaron y le exigieron salir, incluso sabiendo que los niños dormían. Ante las súplicas de la madre de no sacar a los menores porque les daría fiebre, una oficial de policía le respondió con cinismo que los pequeños de todas formas debían despertar y el tránsito de la casa a la patrulla no les haría daño.

Entre gritos y reclamos se escucha al presunto dueño de la vivienda decirle a Dailin Reyes: “¿Te quieren sacar? Esta es una casa que no es tuya”; a lo cual ella responde: “Es una casa que tampoco es tuya”.

A su llegada a la estación de policía Reyes filmó su queja con uno de los oficiales por el maltrato recibido, incluso remarcó que la mujer había apretado los brazos de su hijo y no la había dejado cargarlos. “No había necesidad de que hiciera eso. Yo quería cargar a mis hijos y ella no me dejó”, condenó.

Ahogada en llanto, Reyes denunció que no hubieran llamado al delegado de la zona o a la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR), pero según un oficial la presidenta dijo que el lugar no era suyo y que ellos hicieran lo que quisieran.

“¿Para dónde van a llevar a mis hijos?”, expresó entre lágrimas. Los policías intentaron calmarla, asegurándole que nadie le quitaría a sus pequeños. “Tus hijos tienen padre, tienen abuelos y te tienen a ti”, se escuchó, pero según la versión de Reyes, alguien le había comentado que iban a llevar a sus hijos para la estancia “Hijos de la Patria”.

Reyes imploró que le llevaran las cosas de aseo que tenía en la casa, yogur y pañales de sus hijos porque no le dieron tiempo de recoger sus pertenencias. Además, suplicó varias veces por información sobre lo que debía hacer y a dónde acudir luego de que quedara en la calle.

Captura de Facebook / Dailin Reyes Pedroso

Reyes y sus hijos pasaron horas sin que nadie les alcanzara sus pertenencias. En uno de los posts contó que los niños tenían sus pañales sucios y pidió ayuda de otras madres para saber a dónde acudir después de que la sacaran del cuarto.

Captura de Facebook / Dailin Reyes Pedroso

Con sus hijos descalzos, la madre transmitió un último video sentada afuera de la estación de policía porque no la quisieron llevar a la casa en una patrulla.

Captura de Facebook / Dailin Reyes Pedroso

En los comentarios a sus videos aclaró al público de Facebook que le quieren quitar a sus hijos por haberse colado en un cuarto donde no vive nadie, hace más de ocho meses. Su mayor miedo consistía en las amenazas proferidas por los agentes donde aseveraron que le quitarían a sus hijos.

Captura de Facebook / Dailin Reyes Pedroso

Muchos apoyaron las quejas de Reyes por el maltrato recibido y afirmaron que esos oficiales no tenían conciencia por haber sacado a los niños de esa forma. Aunque hubo usuarios que insistieron en la ilegalidad cometida por la madre, otros opinaron que los funcionarios de vivienda debieron interceder y que los dueños debían demostrar, con una propiedad del inmueble, su derecho sobre él.

Captura de Facebook / Dailin Reyes Pedroso

En Cuba no son pocos los casos de desalojo. A inicios de año otra cubana fue desalojada con sus tres hijas luego de haberse instalado en un local del Estado desocupado.

En fechas recientes un grupo de nueve madres con niños, dos de ellas embarazadas, ocuparon una imprenta abandonada en Centro Habana y fueron amenazadas con un desalojo por parte de las autoridades.