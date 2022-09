Actor cubano Alejandro Cuervo sorprende con atrevido cambio de look

Alejandro Cuervo Foto © Instagram del artista

El actor cubano Alejandro Cuervo sorprendió a sus seguidores con un atrevido cambio de look para cerrar el verano.

El artista, que en los últimos meses ha cambiado varias veces su color de cabello, se decidió ahora por un llamativo color rosado.

"La vida no es como la pintan sino como la coloreamos", escribió el actor junto a un par de fotos en las que muestra su nuevo look.

"No hay un look que te quede mal, con todos te ves espectacularmente bello", "Ay, qué bonito color", "Bonitura en pote", "Mi color favorito", "Wow me encanta", "Excelente actor y lindo", "Es idea mía o todo a usted le queda bien", "¡Gran look! Siempre lo mejor", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.

Hace unos meses, Alejandro sorprendió a sus seguidores con el pelo azul aquamarine, un tono que ha estado muy de moda en los últimos años.

"Soy de los que confía, espera, perdona… pero también sé callar, irme y no perder el tiempo", escribió en una publicación en sus redes.

El rubio platinado también ha estado entre las apuestas del actor durante este verano.

