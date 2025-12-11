Identifican y detienen al asesino de Heidi, adolescente cubana de 17 años

Vídeos relacionados:

Las autoridades detuvieron a Navier Núñez Ramos por el asesinato de una adolescente de 17 años en el municipio de Jovellanos (Matanzas).

La detención ocurrió en la finca “La Alcancía”, de acuerdo con una publicación de la página oficialista Con Todos la Victoria.

La víctima, Heidi García Orosco, murió tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja “en medio de un conflicto pasional”.

El texto oficialista señala que el agresor fue detenido y que enfrenta un proceso judicial por el delito de asesinato, mientras las autoridades recalcaron que “ningún motivo puede justificar” un acto de esa magnitud y que “la Ley seguirá su curso” para que el crimen no quede impune.

Organizaciones feministas cubanas confirmaron la identidad de la víctima y la gravedad del caso por tratarse de una menor de edad.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) indicaron que Heidi era estudiante de bachillerato y que aún llevaba puesto el uniforme escolar del Instituto Preuniversitario Urbano Pedro Pablo Rivera Cué cuando fue atacada.

De acuerdo con esos reportes citados en el documento, el ataque ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde y tuvo lugar dentro del hogar de la adolescente.

Tras la agresión, el presunto atacante huyó, pero fue localizado por su padre, quien lo entregó a las autoridades policiales horas más tarde, según la información atribuida a las plataformas que verificaron el caso.

La comunidad se encuentra consternada por el crimen. Ileana Álvarez, directora del OGAT, afirmó que “la comunidad y la familia, especialmente su madre”, están profundamente afectadas por la muerte de una adolescente “muy querida en su entorno”.

En redes sociales, algunos internautas cuestionaron cómo se produjo la captura, asegurando en comentarios que el detenido no habría sido apresado “de inmediato” y que, de no haberlo entregado su padre, “todavía estuviera libre”, además de exigir justicia y denunciar el aumento de la violencia.

"Espero que Navier pague como se merece por terminar momentáneamente con la vida de Heidy, eso no se hace caballero yo sinceramente no me entiendo cómo pinga salen de una mujer y son capaces de hacer algo así, espero que tomen medidas con él. Hasta cuándo va a seguir la violencia en este país, ella no se merecía eso", escribió una allegada a la víctima.

El último informe del OGAT revela que en 2024 el 76,8% de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años; mientras que 17 de los 56 casos verificados ocurrieron en la franja de edad de 15 a 30 años.

De hecho, el 55,4% de los feminicidios registrados en 2024 ocurrieron en viviendas de la víctima o compartidas con el agresor, un dato que se repite en el caso de Heidi.