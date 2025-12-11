Identifican y detienen al asesino de Heidi, adolescente cubana de 17 años

Vídeos relacionados:
Las autoridades detuvieron a Navier Núñez Ramos por el asesinato de una adolescente de 17 años en el municipio de Jovellanos (Matanzas).
La detención ocurrió en la finca “La Alcancía”, de acuerdo con una publicación de la página oficialista Con Todos la Victoria.
La víctima, Heidi García Orosco, murió tras ser atacada con un arma blanca presuntamente por su pareja “en medio de un conflicto pasional”.
El texto oficialista señala que el agresor fue detenido y que enfrenta un proceso judicial por el delito de asesinato, mientras las autoridades recalcaron que “ningún motivo puede justificar” un acto de esa magnitud y que “la Ley seguirá su curso” para que el crimen no quede impune.
Organizaciones feministas cubanas confirmaron la identidad de la víctima y la gravedad del caso por tratarse de una menor de edad.
El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) indicaron que Heidi era estudiante de bachillerato y que aún llevaba puesto el uniforme escolar del Instituto Preuniversitario Urbano Pedro Pablo Rivera Cué cuando fue atacada.
De acuerdo con esos reportes citados en el documento, el ataque ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde y tuvo lugar dentro del hogar de la adolescente.
Tras la agresión, el presunto atacante huyó, pero fue localizado por su padre, quien lo entregó a las autoridades policiales horas más tarde, según la información atribuida a las plataformas que verificaron el caso.
La comunidad se encuentra consternada por el crimen. Ileana Álvarez, directora del OGAT, afirmó que “la comunidad y la familia, especialmente su madre”, están profundamente afectadas por la muerte de una adolescente “muy querida en su entorno”.
En redes sociales, algunos internautas cuestionaron cómo se produjo la captura, asegurando en comentarios que el detenido no habría sido apresado “de inmediato” y que, de no haberlo entregado su padre, “todavía estuviera libre”, además de exigir justicia y denunciar el aumento de la violencia.
"Espero que Navier pague como se merece por terminar momentáneamente con la vida de Heidy, eso no se hace caballero yo sinceramente no me entiendo cómo pinga salen de una mujer y son capaces de hacer algo así, espero que tomen medidas con él. Hasta cuándo va a seguir la violencia en este país, ella no se merecía eso", escribió una allegada a la víctima.
El último informe del OGAT revela que en 2024 el 76,8% de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años; mientras que 17 de los 56 casos verificados ocurrieron en la franja de edad de 15 a 30 años.
De hecho, el 55,4% de los feminicidios registrados en 2024 ocurrieron en viviendas de la víctima o compartidas con el agresor, un dato que se repite en el caso de Heidi.
Preguntas Frecuentes sobre el Asesinato de Heidi García Orosco y la Violencia de Género en Cuba
¿Quién es el responsable del asesinato de Heidi García Orosco?
Navier Núñez Ramos ha sido identificado y detenido como el responsable del asesinato de Heidi García Orosco, una adolescente cubana de 17 años. El crimen fue catalogado como un acto de violencia feminicida, lo que ha causado gran consternación en la comunidad y ha sido condenado por organizaciones feministas.
¿Cómo ocurrió el asesinato de Heidi García Orosco?
Heidi García Orosco fue asesinada a puñaladas dentro de su propia vivienda en el municipio de Jovellanos, Matanzas. El ataque ocurrió aproximadamente a las dos de la tarde, y el presunto responsable del crimen es su pareja, quien fue detenido después de ser entregado a la policía por su propio padre.
¿Cuál es la situación de la violencia de género en Cuba?
La violencia de género en Cuba es una problemática grave y en aumento. En 2024, se registraron 76 feminicidios, y en 2025 ya se han documentado varios casos, incluyendo el de Heidi García Orosco. Las organizaciones feministas independientes como el Observatorio de Género Alas Tensas y YoSíTeCreo en Cuba, insisten en la necesidad de políticas públicas efectivas para prevenir y tratar estos casos, dado que el feminicidio no está tipificado como delito en el Código Penal cubano.
¿Qué dicen las organizaciones feministas sobre el caso de Heidi?
Las organizaciones feministas como el Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) y YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) han confirmado la identidad de la víctima y han destacado la gravedad del caso por tratarse de una menor de edad. Estas organizaciones han denunciado el feminicidio de Heidi y han utilizado el caso para visibilizar la falta de protección y la crisis de valores en la sociedad cubana.
¿Qué acciones se están tomando para combatir los feminicidios en Cuba?
Hasta el momento, no hay medidas efectivas del gobierno cubano para combatir los feminicidios. Las plataformas independientes han asumido la tarea de documentar y visibilizar estos casos, además de exigir la implementación de políticas públicas que protejan a las mujeres y prevengan la violencia de género. La ausencia de un reconocimiento oficial del feminicidio como delito y la falta de estadísticas oficiales dificultan la toma de acciones concretas.
