Muere joven cubana a manos de su pareja en Mayabeque: ¿Qué se sabe sobre lo ocurrido?

El 7 de diciembre de 2025, Elianne Reyes Gómez, una joven cubana de 26 años, fue asesinada presuntamente por su pareja dentro de su vivienda en el municipio de Madruga, provincia Mayabeque. Deja una hija pequeña, actualmente al cuidado de familiares. El crimen fue confirmado por el Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC), tras un proceso de verificación comunitaria.

“Lamentamos un nuevo feminicidio en Cuba, de la joven de 26 años Elianne Reyes Gómez, quien murió a manos de su pareja el pasado 7 de diciembre en su hogar en Madruga, Mayabeque. Lleguen nuestras condolencias a la pequeña hija que la sobrevive, demás familiares y personas allegadas”, expresaron las plataformas.

En la mayoría de los casos como este, los primeros indicios surgen por denuncias ciudadanas, publicaciones de activistas o medios independientes.

La posterior verificación por parte de OGAT y YSTCC busca suplir la falta de estadísticas oficiales transparentes, uno de los elementos que más obstaculiza la prevención y la justicia en materia de violencia de género en la isla.

Cifras que evidencian una crisis silenciada

Con el crimen de Elianne, las organizaciones feministas han elevado oficialmente a 44 feminicidios en Cuba en lo que va de 2025, además de:

-un asesinato de un hombre por motivos de género

-16 intentos de feminicidio

-tres casos bajo investigación policial que aún no han podido esclarecerse ( ).

También investigan nuevas alertas en Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Artemisa, Villa Clara y Granma, provincias donde las redes comunitarias suplen la ausencia de un sistema estatal de monitoreo y prevención.

Elianne y el patrón del feminicidio íntimo y doméstico

El asesinato de Elianne confirma tendencias repetidas que ya habían sido identificadas en el Informe OGAT–YSTCC 2024.

Entre ellas:

-El 76,8% de los feminicidios fueron cometidos contra mujeres entre 15 y 45 años.

-El 55,4% ocurrió dentro del hogar.

-17 de las víctimas tenían entre 15 y 30 años.

Elianne cumple con cada una de esas características.

Era joven, fue asesinada por su pareja y dentro de su propia vivienda: un espacio íntimo convertido en escenario de violencia letal, en un país que no cuenta con una ley integral de violencia de género ni mecanismos de protección efectivos.

Tres feminicidios en ocho días: una secuencia devastadora

Su muerte no fue un caso aislado. En apenas ocho días, tres mujeres fueron asesinadas por sus parejas en diferentes provincias del país:

-30 de noviembre: Rosa Idania Ferrer Pérez (46 años) fue asesinada por su pareja en Palmira, Cienfuegos.

-5 de diciembre: Heidi García Orosco (17 años), apuñalada por su novio dentro de su casa en Jovellanos, Matanzas.

-7 de diciembre: Elianne Reyes Gómez (26 años), asesinada por su pareja en Madruga, Mayabeque.

Tres vidas truncadas, tres familias destrozadas y un denominador común: la violencia de pareja, ejercida en el hogar, sin que existieran protocolos de prevención ni protección estatal previa.

Una versión desde redes: Lo que se sabe del crimen según testigos y medios locales

Antes de la confirmación oficial por parte de OGAT y YSTCC, el reportero de sucesos, Niover Licea, había informado sobre el feminicidio a través de sus canales en redes sociales.

En su primera publicación, la víctima fue identificada con otro nombre: “Estefany Reyes Gómez” -nombre de la víctima en redes sociales-aunque posteriormente se corroboró que se trataba de Elianne Reyes Gómez, tal como indicaron las plataformas feministas.

De acuerdo con ese reporte preliminar, el asesinato ocurrió dentro de la vivienda de la víctima en el barrio El Matadero, en Madruga, y el agresor sería su esposo, identificado como Yunior, quien -según testimonios vecinales- había salido recientemente de prisión.

Uno de los detalles más estremecedores del testimonio no oficial es que la madre de Elianne se encontraba en la misma casa en el momento del crimen, pero no escuchó nada porque tenía música puesta.

Un país sin ley, sin refugios, sin protocolos

Organizaciones feministas insisten en que la impunidad estructural alimenta esta cadena de crímenes. En Cuba no existe:

-Una ley integral de violencia de género

-Refugios para mujeres en situación de riesgo

-Protocolos públicos de actuación preventiva

-Datos oficiales confiables y transparentes

-Políticas de prevención con enfoque de género

Ante este escenario, los observatorios reiteran su mensaje: “Denunciar estos crímenes no es delito, sino un acto indispensable para defender la vida y la dignidad de mujeres y niñas en Cuba.”

“Visibilizar cada caso es también una forma de justicia", añaden.

Desde hace años, estas organizaciones advierten que en Cuba no existe una ley integral contra la violencia de género, ni refugios estatales para mujeres en riesgo, ni garantías institucionales suficientes para su protección.

Por ello, insisten en la urgencia de visibilizar cada crimen y fortalecer la denuncia ciudadana.

“En un país sin ley integral de violencia de género, sin refugios ni protección suficiente, visibilizar estos crímenes y denunciarlos es imprescindible para defender la vida y la dignidad de las mujeres y niñas”, señalaron YSTCC y OGAT.