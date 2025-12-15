Una semana marcada por la violencia contra la mujer elevó a 45 los feminicidios en Cuba en 2025

Vídeos relacionados:

El asesinato de una maestra en Guantánamo el 8 de diciembre fue el cuarto crimen por motivos de género registrado en poco más de una semana y elevó a 45 los feminicidios en Cuba en la recta final de 2025.

El feminicidio de Yinet Labañino Acosta, de 40 años, siguió a los crímenes machistas que arrebataron las vidas a Rosa Idania Ferrer Pérez, de 46; Heidi García Orosco, de 17, y Elianne Reyes Gómez, de 26 años, en una secuencia cruenta iniciada el 30 de noviembre pasado, según confirmaron el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba (YSTCC).

Las organizaciones independientes advirtieron que esta cadena de eventos fatales “dibuja con claridad el mapa de la violencia feminicida en Cuba: agresores íntimos, hogares convertidos en escenarios de muerte, víctimas jóvenes y adultas, familias devastadas y una desprotección estructural que se repite caso tras caso”.

Además de los 45 feminicidios, OGAT y YSTCC documentaron hasta el 11 de diciembre dos asesinatos de hombres por motivos de género, 16 intentos de feminicidios y tres casos que requieren acceso a la investigación para que puedan ser esclarecidos.

Un reportaje publicado en el sitio web de Alas Tensas precisó que ambos observatorios continúan investigando otros presuntos feminicidios y hechos de violencia extrema en Santiago de Cuba, Camagüey, Artemisa, Villa Clara y Granma, en “un contexto marcado por la ausencia de estadísticas oficiales transparentes y desagregadas”.

Cuatro tragedias que conmocionan a Cuba

Yinet Labañino Acosta fue asesinada en su hogar, en la localidad de Cabacú, en el municipio Baracoa, y junto con ella, el agresor también mató a su pareja, por “motivos vinculados a machismo y misoginia”, precisaron los observatorios. Yinet tenía dos hijos menores de edad.

La información, que circuló inicialmente en redes sociales, fue confirmada por el perfil oficialista en Facebook “Guantánamo y su Verdad”, que además identificó al presunto criminal como Justo Matos Castillo.

OGAT y YSTCC cuestionaron que el informe atribuyera el doble asesinato a “conflictos personales y pasionales” entre el agresor y sus víctimas, como el discurso oficial suele presentar estos crímenes; y advirtieron que tales etiquetas tienden a diluir e invisibilizar la “dimensión estructural de la violencia machista”.

El feminicidio de la enfermera Rosa Idania (Rosy) Ferrer Pérez también fue cometido dentro de su casa en el batey Elpidio Gómez, del municipio Palmira, en Cienfuegos, el pasado 30 de noviembre. Por el crimen fue detenido Arisbel Suárez, alias “Felipillo”, su pareja.

Rosa Idania era madre de dos hijas —una de ellas, menor de edad—, laboraba en el policlínico de la comunidad donde residía y era “muy querida por pacientes, colegas y vecinos”, afirmaron las plataformas.

Raquel Pérez, su prima hermana, reveló a Alas Tensas que su asesino tenía antecedentes de violencia familiar y comunitaria, lo que confirma la ausencia de protección a las mujeres cubanas ante agresores violentos.

Sobre las dos de la tarde del 5 de diciembre, la adolescente Heidi García Orosco aún vestía el uniforme escolar tras regresar a su hogar de asistir a clases en el Instituto Preuniversitario Urbano Pedro Pablo Rivera Cué, cuando su novio le arrebató la vida.

Dentro de su propia casa —un lugar que debió ser seguro—, en el asentamiento rural Finca Alcancía, del municipio Jovellanos, en Matanzas, fue apuñalada hasta la muerte por Naviel Núñez Ramos. El agresor escapó, pero horas después su padre lo entregó a la policía.

OGAT y YSTCC subrayaron que este crimen corrobora los patrones documentados en el Informe Anual 2024, donde señalaron una elevada incidencia de feminicidios en el segmento de 15 a 30 años, asesinatos cometidos por parejas o exparejas y que se cometen dentro de las viviendas de las víctimas.

La joven madre Elianne Reyes Pérez perdió la vida el 7 de diciembre, a manos también de su pareja y dentro de su vivienda en el municipio Madruga, en Mayabeque. Su pequeña hija quedó al cuidado de su familia.

Al confirmar el asesinato de Elianne, ambos observatorios corroboraron la reproducción de patrones reiterados, al tratarse de “un feminicidio íntimo, en el hogar, perpetrado por la pareja, en un contexto donde no existen refugios ni protocolos públicos accesibles para mujeres que necesitan salir de relaciones violentas”.

En su momento, OGAT y YSTCC dijeron que este crimen confirmaba tendencias documentadas en el informe del año anterior: en el 76.8 % de los feminicidios las víctimas eran mujeres entre 15 y 45 años; el 55.4 % de los hechos tuvieron efecto dentro del hogar y, hasta esa fecha, 17 de las víctimas tenían entre 15 y 30 años.

Los observatorios independientes insisten en que la impunidad estructural alienta los feminicidios en Cuba, pues, a pesar de la referencia a la violencia contra las mujeres en el Código Penal, en el país no hay una ley integral de violencia de género y tampoco una tipificación autónoma del feminicidio. Además, no existen refugios ni protocolos de protección accesibles para mujeres y niñas en riesgo.

Sostienen que estas carencias institucionales “dejan a miles de mujeres expuestas a agresores conocidos —parejas, exparejas, vecinos, familiares— y facilita la impunidad, mientras las autoridades continúan sin publicar estadísticas completas, desagregadas y transparentes sobre feminicidios”.