Unión Eléctrica de Cuba pronostica afectación de 890 MW para el lunes

Las autoridades cubanas anunciaron nuevos apagones para este lunes, con una afectación máxima de 650 MW durante el horario diurno y de 890 MW en las horas pico.

Según informó la Unión Eléctrica (UNE) en su muro de Facebook, aunque el domingo se afectó el servicio por déficit de capacidad de generación, se cubrió la demanda desde las 3:50 am hasta las 7:20 am.

Foto: Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

"La máxima afectación en el horario de la noche fue 881 MW a las 20:10 horas", precisó el parte.

En este momento están fuera de servicio por averías siete unidades de seis centrales termoeléctricas (CTE): dos de la CTE Mariel, el bloque de la CTE Otto Parellada, la CTE Guiteras, y tres unidades situadas en las CTE Nuevitas, Felton y Renté.

Además, se encuentra en mantenimiento otra unidad de la CTE Rente, y se mantienen las limitaciones en la generación térmica (322 MW).

Varios internautas comentaron en el post, donde mostraron su inconformidad y cansancio con la información, que no difiere mucho de las de días anteriores, y cuyo resultado al final es siempre el mismo: más apagones.

"La historia de nunca acabar, no entiendo el juego de las termoeléctricas, que sale una, entra otra y si se molestan salen todas. Ya han reparado el mismo daño miles de veces, por favor, las chapucerías solo hacen gastar recursos que no hay", cuestionó una aduanera.

"Yo no sé cómo tienen cara para tener que salir con esto todos los días, la verdad que el concreto de las calles no les hace nada comparado con ustedes", dijo un pinareño.

"Laran, laran, el cuento de la buena pipa. Sean buenas o malas noticias el apagón es de 12 horas diarias. Asco de vida la del cubano", lamentó una camagüeyana.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, volvió a salir fuera de servicio a menos de 24 horas de haberse sincronizado al Sistema Eléctrico Nacional (SEN), según información oficial.

"La Termoeléctrica Antonio Guiteras sale del Sistema Eléctrico Nacional por salidero en caldera, defecto que no tiene relación alguna con la reparación realizada. Se inició el proceso de enfriamiento para su posterior reparación", reveló el domingo la UNE.

La paralización de la termoeléctrica también fue informada por el periodista oficial José Miguel Solís, quien dijo en Facebook con evidente perplejidad: "Puede que no lo crean, pero la CTE Antonio Guiteras está fuera del sistema por ponchadura en caldera. No me pregunten, que no me explico...".

"Más que la ley de Murphy, creo que la tecnología, disimulada o ahora; abiertamente, hace sus señas. La CTE Antonio Guiteras necesita tiempo para restañar heridas", agregó en otra publicación.

A finales de agosto, el gobernante Miguel Díaz-Canel advirtió que la crisis energética de Cuba no tendrá solución a corto plazo y que quedaba días complejos, marcados por las averías y las salidas de servicio de numerosas plantas del SEN.

En un recorrido por las centrales termoeléctricas del Mariel, en Artemisa, y Santa Cruz del Norte, en Mayabeque, en medio de severas afectaciones al servicio eléctrico en todo el país, el dirigente explicó aspectos de la situación energética.

"Díaz-Canel informó aquí los objetivos de la estrategia de recuperación trazada: Minimizar los apagones antes de que finalice el año. Desarrollar inversiones y mantenimientos en el 2023 para lograr estabilidad. Cambiar la matriz energética del país", anunció el portal oficialista Presidencia de Cuba en Twitter.