Gobierno cubano apuesta por turismo de naturaleza en medio de crisis de visitantes extranjeros

El gobierno cubano quiere apostar por el turismo de naturaleza para captar más visitantes extranjeros, en medio de una crisis económica nacional, en parte porque se incumplen los planes estatales para el sector y no se obtienen los ingresos esperados.

Manuel Marrero Cruz, primer ministro cubano, lamentó durante el evento TURNAT 2022, en La Habana, que la isla caribeña sea promocionada solo como un destino de sol y playa, teniendo otras atracciones como la salud, el deporte y la gastronomía.

Durante TURNAT 2022, el premier cubano destacó que los turistas que llegan a Cuba buscan destinos políticos e histórico, sobre todo los más jóvenes; aunque no especificó cifras ni nacionalidades, de acuerdo con un reporte del periódico Tribuna de La Habana.

"Vamos con buenos pasos, dirigidos a dar a conocer las potencialidades de la Isla, aprendiendo a ubicar en el lugar merecido todo el tesoro cultural, histórico y natural", expresó el dirigente cubano.

De acuerdo con datos oficiales, en los últimos tiempos el turismo de recorrido por diferentes circuitos ha incrementado su demanda, "dándole al visitante una visión más completa del país"; y entre los lugares patrimoniales y culturales preferidos se encuentran las siete villas fundacionales de Cuba.

Marrero Cruz, adelantó que pronto el gobierno impulsará un evento en el que promocionarán esa línea, que tiene "amplias potencialidades".

La estatal Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. anunció en mayo pasado que ofrecerán tratamientos de hemodiálisis a aquellos turistas que se hospeden en instalaciones hoteleras de La Habana y Varadero, una medida que para algunos analistas busca atraer al territorio nacional todo visitante extranjero posible.

Cuba tiene un plan de 2,5 millones de turistas para el 2022, cifra que no se ha reajustado de acuerdo a la situación internacional actual (inflación, recesión, guerra en Ucrania, etc.), por tanto algunos economistas consideran disparatado que el gobierno se aferre a una meta que no podrá cumplir.

Hasta julio de este año habían llegado a Cuba 1,200,580 viajeros, de los cuales 834,891 eran visitantes, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

Esta cifra representa solo el 19.5 % de los visitantes que llegaron a Cuba en 2019, el mejor año para el turismo antes de la pandemia; por tanto, expertos como el economista liberal Elías Amor sostienen que lo que debe cambiar es el modelo estatal de turismo.