Yotuel felicita a Alexander Abreu por nominación al Latin Grammy

Yotuel Romero, uno de los autores de "Patria y Vida", canción dos veces premiada en la pasada edición de los Latin Grammy, felicitó al músico cubano Alexander Abreu por su nominación este 2022 a tan importante premio.

"A pesar que cuando ganamos dos Latin Grammys por "Patria y Vida" jamás nos felicitaste. ¡No soy igual que tú! Porque si actúo como tú me convierto en los de "Patria o Muerte". Felicidades por tu gran talento y si ganas... No te olvides de ese pueblo valiente que te hizo crecer y que vive en una total miseria, secuestrado en nuestra "Isla Bella"", dijo Yotuel en sus redes sociales.

Facebook Yotuel

Acompañó su mensaje de una foto de Abreu, líder de la agrupación cubana Havana D'Primera, abrazando una trompeta.

La publicación tiene en Facebook más de 8 mil interacciones y cientos de comentarios de cubanos que celebran la actitud de Yotuel, mientras otros aseguran que nunca felicitarían al músico recién nominado ni a su agrupación.

Entre esas personas que no están dispuestas a felicitar a Abreu está la cantante cubana La Diosa, quien dejó en los comentarios unas breves palabras. "¿Y el ojo izquierdo para dónde esta mirando? Discúlpenme, es que no soy hipócrita. No tengo ganas de felicitar a nadie. La vida me ha enseñado que árbol torcido...", comentó.

Captura de imagen en Facebook Yotuel

Por el momento Abreu no ha respondido al mensaje de Yotuel en sus redes sociales, pero antes había publicado un texto refiriéndose a la nominación de su orquesta.

"Esta nominación no es sólo nuestra. Acaban de nominar la Historia de la Música Cubana. No soy yo el nominado solamente, son todos esos creadores que nos anteceden a todas las agrupaciones, a todos los músicos de esa época dorada y a todos los de esta época que vivimos hoy, que están defendiendo este legado", dijo Abreu.

Hay 17 artistas y agrupaciones cubanas nominados a los Latin Grammy 2022. En la lista de los candidatos se cuela el dúo Ibeyi, el pianista Chucho Valdés, el cantante Leoni Torres, los músicos Renesito Avich, Gonzalo Rubalcaba y Aymée Nuviola.

También están nominados el Septeto Nacional Ignacio Piñeiro, Gente de Zona, Amaury Gutiérrez, Lenier Mesa, el Grupo Síntesis, Glenda del E, el ingeniero de sonido y productor musical, Juan Mario Aracil, y otros temas de artistas relacionados con la música cubana.

La gala de la 23 edición de los premios Latin Grammy será el 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.