Unión Eléctrica de Cuba anuncia apagones por déficit de hasta 828 MW el sábado

La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) anunció para este sábado cortes de luz por déficit de capacidad de generación de hasta 828 MW en las horas pico.

La UNE informó en su muro de Facebook que para el horario diurno se estima una afectación máxima de 550 MW.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

El viernes se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas del día. La cifra más alta fue de 1,104 MW, registrada a las 20:30 pm, coincidiendo con la hora pico.

Este sábado se encuentran fuera de servicio por averías siete unidades de centrales termoeléctricas: dos de la CTE Mariel, y otras cinco localizadas en las CTE Otto Parellada, Santa Cruz, Guiteras, Nuevitas y Felton.

Además, otra unidad de la CTE Rente está en mantenimiento.

Varias decenas de internautas comentaron en la publicación, donde mostraron su irritación por pasar horas y horas sin luz todos los días, con afectaciones tanto en los hogares como en los centros de trabajo, sin importar qué termoeléctrica funciona o cuál tiene averías.

"Trabajo en una oficina comercial de la empresa eléctrica en Cárdenas, con una sola máquina para toda la oficina porque las demás se han roto y no tienen arreglo. Con el tema de la corriente hemos trabajado hasta las 8 de la noche y aun así no da tiempo sacar todo el trabajo, y encima exigen. Díganme ustedes cómo hago para trabajar, qué solución me dan", demandó una matancera.

"El cuento de nunca acabar, y concentrados en un código que va a existir hasta que se les ocurra otro. Pero los apagones sí joden y el ciclón sí destruye, dejen de comer tanta pin.... y pónganse pa' esto que tenemos el fin de Cuba arriba", exigió un padre de familia.

Captura de Facebook / Unión Eléctrica UNE

"El cuento de jamás llegar a ver la luz al final del túnel. Terrible lo que se está viviendo", señaló una señora en Bayamo.

"Todos los días es el mismo cuento", afirmó una residente en la capital.

Algunos internautas ironizaron con el hecho de que el domingo será el referendo del nuevo Código de las Familias, y que por eso el gobierno garantizará que no haya apagones.

"Mañana domingo quiero apagones también, ok, no sea que por ganar un SI la generación milagrosamente esté al 100", señaló un pintor.

"Eso es lo que va a pasar, estaban ahorrando combustible para ese día", aseguró un ingeniero industrial.

"Para mañana también quiero apagones, no dará la casualidad de que el día de las votaciones no se vaya la corriente", comentó un matancero.