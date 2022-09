Bad Bunny vuelve a alzar su voz por Puerto Rico

Bad Bunny ha vuelto a alzar la voz en defensa de su país durante un concierto en Las Vegas, donde explicó al público por qué “Puerto Rico está bien cabrón”, una frase que está en boca de muchos y que el cantante incluyó en su último estreno "El Apagón".

Para el artista y el pueblo boricua estas palabras tienen mucho significado, ya que por un lado realzan los valores de su tierra, y por otro hablan de las necesidades de miles de puertorriqueños.

“Yo me voy a tomar algunos minutos para explicarles a mis hermanos latinos que están aquí esta noche en Las Vegas por qué es que Puerto Rico está bien cabrón”, se escucha decir a Bad Bunny en un video que está recorriendo las redes sociales.

“Yo he viajado el mundo entero y Puerto Rico está bien cabrón porque es uno de los lugares más lindos que he visto en mi vida, y no es porque sea mi casa es porque es la realidad. Puerto Rico está bien cabrón por su belleza, por sus playas, por sus ríos, por sus montes, por su cultura, por su historia, por su gente”, aseguró el cantante.

El Conejo Malo recordó que de su país han salido muchos atletas, artistas y personas de mucho reconocimiento internacional y confesó que se siente orgulloso de decir que es puertorriqueño.

Sin embargo, Bad Bunny recordó también que “Puerto Rico está bien cabrón porque cada vez se le hace más difícil a los puertorriqueños vivir en la isla, cada vez es más difícil quedarse, cada vez son menos los recursos (…) con un gobierno enemigo que se enrique cada día más y más y trabaja para sus beneficios poniendo al pueblo como último en la lista de prioridades”.

Bad Bunny aprovechó la oportunidad para recordar el impacto de dos huracanes sobre la isla, María hace cinco años, y Fiona hace solo unos días, pero dijo que antes de que el evento meteorológico llegara ya muchas zonas en Puerto Rico no tenían luz y seis días después todavía siguen sin corriente.

El intérprete de “Moscow Mule” señaló que el pueblo no lo eligió a él como gobernador y que para cumplir con ese papel están otros que no lo están haciendo bien, pero aseguró que no ha dejado de ayudar en todo lo que ha podido incluso desde la distancia.

“No he escrito nada en las redes sociales, no he puesto nada en las redes sociales porque yo creo que ya Puerto Rico no quiere mensajes lindos y mensajes de Puerto Rico se levanta; ¡Puerto Rico quiere acción! ¡Puerto Rico necesita y se merece algo mejor!”, sentenció el artista para quien el país se levantará cuando tumben a todos los que quieren al pueblo en el suelo.

La pasada semana, Bad Bunny estrenó “El Apagón”, un tema que explica también en su letra por qué “Puerto Rico está bien cabrón” y cuyo videoclip llegó acompañado del reportaje "Aquí Vive Gente" de la periodista independiente Bianca Graulau, sobre la situación, económica, política, social y energética que se vive en ese país.

Casi una semana después del impacto de Fiona, solo el 38 % de la población en la isla caribeña tiene servicio eléctrico, según datos ofrecidos por esta periodista en una publicación en Instagram que el propio Bad Bunny compartió en sus historias en la red social, al igual que las vías para hacer donaciones al país.

Además de Bad Bunny, otros artistas puertorriqueños han enviado ayuda humanitaria. Daddy Yankee, quien entregó 10 mil dólares a Habitat for Humanity of Puerto Rico, una organización que ayuda en la construcción y rehabilitación de viviendas.

