Camila Cabello más cerca de su latinidad en la portada de Vogue

Camila Cabello está en un excelente momento profesional, pero aunque ha desarrollado su carrera en Estados Unidos, cada vez se siente más cerca de su ascendencia latina.

En una reciente entrevista para la revista Vogue México, la cantante de raíces cubanas y mexicanas desveló cuánto de sus orígenes está presente hoy día en su vida y sus canciones.

"A medida que estoy creciendo estoy poniendo en contexto la historia de mi vida. Viví en Cuba y en México hasta los siete años antes de mudarme a Miami, a los 15 me mudé a Los Ángeles y ese fue el momento en el que hice la full transición a Estados Unidos, sin tener esa cultura latinoamericana de mi familia", contó la artista.

No obstante, por momentos Camila ha sentido que es de un lugar y de otro a la misma vez: "He tenido tiempos en mi vida donde extraño mucho la cultura latina. Pero si me voy a vivir a México o a Cuba siempre pienso que por mucho tiempo voy a ser la persona que no tiene los años de cultura que han vivido las personas de ahí, en esos lugares voy a ser la gringa, a pesar de que en Estados Unidos yo me siento latina".

"Siendo yo una mujer latina en Estados Unidos, la música para mí es un ancla de quién soy", afirmó la intérprete de "Havana", quien ha tratado de expresar esos sentimientos a través de sus canciones.

La cantante confesó que en sus primeros discos no estaba tan conectada con sus raíces e incluso escribía su música en inglés, pero llegó un momento en que se percató de que "es importante para mí no solo traer al estudio canciones de mi infancia a productores y colaboradores estadounidenses, sino poder compartirlo con gente que también es latina".

Justamente, su tercer álbum de estudio como solista, Familia, lanzado el pasado abril, es la concreción de esos deseos de volver a sus raíces, para ella es un disco que tiene mucho de su cultura sónicamente, pero que también habla de conceptos como familia, de disfrutar con tus amigos y autenticidad, aseguró a Vogue México, que hace cuatro años también le dedicó la historia de portada de la revista.

Camila Cabello tiene un gran sueño y es tener "una casa llena de ruido y gente", donde disfrutar en un futuro junto a sus hijos de esa idea de familia y poder revivir los tiempos que le cuenta su mamá de los 24 de diciembre en Cuba, donde se reunía toda la familia y los amigos en su casa.

Uno de los temas incluidos en este último disco, en el que también le canta a Celia Cruz, lo grabó junto a Yotuel Romero. La canción cuyo título es "Lola" habla de la precaria situación que se vive en Cuba y es un reclamo por todas esas jóvenes que viven en la isla sin oportunidades.

Hace solo unos días la cantante celebró el mes de la herencia hispana con imágenes de su familia y de todos esos recuerdos que atesora junto a ellos, de sus vivencias en Cuba y México.

En julio pasado, Camila sorprendió a sus seguidores con un video divirtiéndose a lo grande junto a su abuela mientras cantaban el tema del fallecido cantautor cubano Polo Montañez "Un montón de estrellas".

Actualmente Camila Cabello está de gira por Sudamérica con su disco Familia, pero en cada escenario no faltan esos otros temas con los que ha logrado conquistar a su público.

